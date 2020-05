U n video de una mujer china consumiendo una sopa de murciélago se volvió viral cuando recién comenzaban a aparecer las primeras noticias sobre los estragos que estaba haciendo el coronavirus en el mundo. Todo terminó siendo una noticia falsa y la comunidad científica desmintió que ese animal haya tenido que ver en el origen de la pandemia. Marley contó en "La peña de Morfi" que el estuvo en algunos de esos grandes mercados asiáticos donde se cree que comenzó todo y aseguró que en el futuro dejará de probar esos "platos exóticos".

"Me acordé inmediatamente de vos. ¿Nunca te tocó la sopa de murciélago?", le preguntó Gerardo Rozín al animador, que estaba desde su casa promocionando "Por el mundo en casa". "Probé de todo y eso justo no lo probé, pero sí nos planteamos que nosotros hemos ido a muchos de esos mercados. Nos ha pasado de estar en mercados en donde cortaban un animal en el momento y nos lo daban de comer. Ahora uno siente más el peligro de lo que podría haber llegado a pasar", aseguró. Se cree que el Mercado de Mariscos de Huanan, principal "mercado húmedo" de Wuhan, donde se vendían animales exóticos sacrificados en el momento, fue donde surgió el Covid-19. "No lo volvería a hacer eso de meterme a un mercado a comer", señaló. "Siempre mi teoría fue ‘si ellos lo hacen, ¿por qué no puedo hacerlo yo?’. Hoy conocés otra realidad y te das cuenta de que ellos no estaban sabiendo lo que estaban haciendo, algo peligroso", finalizó Marley. Hace un tiempo, el popular conductor había señalado con respecto a probar comidas exóticas: "Empecé con una cucaracha en China y de ahí en más fue un camino sin retorno. Aparte los chicos y cada vez que voy a un restaurant me dicen que hay bichos. Es la clásica cuando entro a un restaurant". Empezar por una cucaracha, ya es como un deporte extremo. "Era un barrio donde estaban disecadas y eran como crocantes. Entonces no lo sentías tanto como una cucaracha viva, que después lo hicimos eso en ‘Odisea’, con Luisana Lopilato y todos los que vinieron a participar. Es impresionante. Hay un montón de bichos que dan impresión. Yo he comido arañas, cucarachas, serpientes, grillos, hormigas también, pero nunca murciélagos".