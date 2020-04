En el último mes, muchos futbolistas que vistieron la camiseta de Independiente se anotaron para regresar al club en caso de que Sergio Agüero pegue la vuelta. Ezequiel Barco, David Abraham, Ismael Sosa, Emanuel Martínez y David Abraham fueron los más destacados. En las últimas horas el que se sumó, aunque sin poner como condición el retorno del Kun, es alguien que tuvo un paso para el olvido en el semestre del descenso: Juan Fernando Caicedo. "Obviamente, ¿a quién no le gustaría volver a Independiente?", se preguntó el colombiano, actualmente en Independiente de Medellín.

Sorongo, el refuerzo marcado como "La Flecha de Plata", reconoció que sus cálculos fallaron. "Cuando llegué y vi el equipo que había, pensé que nos salvabamos; después vi los puntos que había que sacar y era complicado", dijo.

Con respecto a aquel momento, sentenció: "Había jugadores que hacia seis meses que no cobraban. No llegué en el momento indicado, me sentía triste".