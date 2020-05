El ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien le había recomendado a Bolsonaro que "renuncie antes de ser renunciado", advirtió en una entrevista que el actual presidente "se está creando cada día dificultades para sí mismo, para el gobierno, dificultades que no están en las cosas, no están en la sociedad, no están en los adversarios: están en él, en su espíritu que no se adecua al tamaño de la responsabilidad de sentarse en el sillón presidencial. Por eso dije que está cavando su fosa".

Cardoso, quien se muestra muy preocupado por la pandemia de coronavirus y está a favor de las medidas de aislamiento, señaló que en Brasil "hay una polarización muy grande, con un grupo más radicalizado aglutinado alrededor de Bolsonaro". "El ‘impeachment’ es un proceso largo y ahora, cuando hay resolver la salud y el empleo, la gente no entendería esta lucha por el poder", dijo.

Muy crítico de los manejos del Ejecutivo, Fernando Henrique Cardoso advirtió que "empieza a haber en el gobierno divisiones en cuestiones centrales como la economía. La cabeza del gobierno no tiene la misma visión. A Bolsonaro le falta algo esencial para quien preside un país como Brasil: marcar un camino, simbolizar la cohesión. Él simboliza la polarización".