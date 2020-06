T res tiros al aire cerca del portón de mi casa, dos noches seguidas es una amenaza. Incluso mi familia creyó que era adentro", dice a "Crónica" Silvia Pérez Vilor, mamá de Anahí Benítez, quien fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017. "Coincide con la amenaza que recibió el entrenador del perro Bruno y la amenaza de muerte al fiscal", continuó la mamá, quien además dijo que viene siendo "hostigada" y "calumniada" en redes sociales tras conocerse la condena a prisión perpetua de Marcos Bazán (37) por el femicidio de la adolescente de 16 años cometido en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. "Si llega a quedar firme la sentencia, no sé qué será capaz de hacer esta gente", advirtió la mujer. El fiscal de juicio Hugo Carrión recibió "amenazas de muerte", así como el entrenador de Bruno, el perro de la brigada canina de Escobar que detectó el rastro odorífero de Anahí dentro de la casa de Bazán y la presencia del propio imputado en la fosa donde hallaron el cadáver de la víctima, a 235 metros de su vivienda. "Vengo de hacer la denuncia para proteger a mi familia. Yo no tengo miedo, después de lo de mi hija perdí el miedo a todo", dijo la mamá en diálogo con "Crónica". "Desde hace tres años soy hostigada, calumniada, amenazada en redes sociales. Las agresiones se hicieron más intensas cuando comenzó el juicio. No podía entrar por la puerta principal y cuando terminaba un patrullero me tenía que llevar a mi casa. Ahora son amenazas a futuro, cuando la sentencia quede firme. Pero basta, se terminó, fui a hacer de denuncia", sostuvo Silvia. El Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora condenó a Bazán hace algunas semanas como "coautor" de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal". La hipótesis de la fiscalía es que Anahí conocía a Bazán por el interés que ambos tenían por la naturaleza y por sus inclinaciones artísticas y que, en ese contexto, el imputado la secuestró, la retuvo en su casa, la drogó con "burundanga" y entonces fue violada por Villalba.