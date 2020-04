"Bichero" cien por ciento, Leo Montero se mostró muy enojado en "Pocas pulgas", la sección mascotera de su programa "Mejor de noche" (Canal 9), con Susana Giménez, aunque no la nombró. "Es una antigüedad comprar perros, no compren perros... no devuelvan perros comprados como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso, eso no se hace. Los perros no son un buzo que si no te gusta lo devolvés", disparó el conductor.