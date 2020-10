L a ciudad de Buenos Aires permitió desde ayer la reapertura de los salones internos de los bares y restaurantes porteños, con una capacidad de hasta el 25%, lo que empujó a un incremento en la cantidad de locales abiertos.

"Hay un 30% más de personas trabajando que antes, con trabajadores que irán rotando sus horarios", explicó a "Crónica" el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) en la ciudad, Dante Camaño, quien agregó que "se duplicaron la cantidad de lugares abiertos en comparación al lunes pasado", que son "3.000 sin contar algunos que funcionan en negro más chicos".

La situación en los restaurantes porteños en cuanto al consumo que se percibió durante las primeras horas de la reapertura fue de expectativa, pero aún de cautela en relación con la suba de clientes que buscan recibir durante los próximos días.

Jorge Dutra, gerente del restaurante El Globo, en el barrio porteño de Monserrat, sostuvo a este medio que el público hasta la hora del almuerzo fue "cero",pero que mantienen "la esperanza de que mejore", en lo que fue recién su primer contacto con la gente fuera de la modalidad take away o delivery, ya que no tienen "vereda para atender afuera".

Algo diferente es el panorama de la parrilla del barrio de Palermo Don Julio, cuyo cajero, Oscar Suárez, señaló a "Crónica" que "hubo un incremento de cubiertos de entre un 10% y un 15%", luego de trabajar en la implementación de "todos los protocolos".

Distancia y ventilación

Entre los requisitos establecidos, el servicio deberá funcionar con reserva, no está permitido el autoservicio, sólo platos a la carta, también se debe mantener una distancia mínima entre las mesas de dos metros, con un máximo de cuatro personas por mesa y una separación entre cada cliente de dos metros en todo momento.

Por otra parte, el representante de Uthgra en la ciudad fue crítico en relación con el tiempo que llevó la realización de esta medida, la cual afirmó que se debió "haber hecho desde un principio" y sostuvo que "es un paso chiquito" el que se dio, sobre el que están transitando "un camino nuevo, caminando muy despacito para tratar de desactivar esta bomba".

Camaño informó además que "entre un 30% y un 40% de trabajos formales en todo el sector que incluye lo trabajadores de turismo se perdieron" y resaltó la necesidad de "reactivar la rueda del consumo" a partir de que "la gente pueda darse gustos y así se reactive la economía".

"Es muy importante que se incentive el consumo, hay que trabajar en buscar que la gente gaste. Van a ser meses de muchas dificultades si no levantamos y el Estado tiene que brindar las herramientas, como el acceso al crédito", enfatizó a su vez en diálogo con "Crónica" Fabián Castillo, titular de la Federación de Comercios de Buenos Aires (Fecoba).

Por último, el representante de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce), Gustavo Levingson, valoró como "positiva y una posibilidad más de trabajo" la reapertura.

Sin embargo, también señaló a este medio que buscan aún aclarar con las autoridades porteñas "qué exigencias se deben cumplir en el sistema de ventilación de los locales", que fue uno de los inconvenientes que, según manifestó, se presentaron en la jornada de ayer en torno a las habilitaciones para poder funcionar.