El padre de Micaela García, la joven violada y asesinada en abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, aseguró ayer que "no esperaba" la liberación de Néstor Pavón, condenado por el encubrimiento del crimen, y consideró que "no hay perspectiva de género".

De esta manera, Néstor García se refirió al beneficio que recibió el condenado por encubrir a Sebastián Wagner, que el viernes fue liberado bajo fianza luego de permanecer detenido tres años y cuatro meses.

"Es una noticia que me sorprendió mucho, no lo esperaba", afirmó y apuntó a la Justicia: "La decisión del Supremo Tribunal de Entre Ríos fue, en los últimos días de julio, cerrar la causa en la provincia. La Justicia no nos hizo saber cuál fue la responsabilidad de Pavón".