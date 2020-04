Uno de los referentes que tiene el fútbol de ascenso es Federico Crivelli. No sólo por jugar en un equipo importante como Temperley sino también por su largo recorrido en el ex fútbol de los sábados. El arquero, que hace poco enfrentó a Carlos Tevez llevándose una grata impresión en un partido con Boca, cuando el Gasolero jugó en Primera, habló en nombre de sus colegas que están con muchas dificultades, respondiéndole al crack Xeneize con gran altura. A través de su Instagram, el 1 escribió: "Buenas tardes a todos, soy Fede Crivelli, arquero de @temperleyok, pero antes que nada no dejo de ser como cualquiera de ustedes. Estoy al tanto de lo que se estuvo hablando las últimas horas, sobre los sueldos de los futbolistas. Compañeros que podían vivir seis meses o todo el año sin trabajar a raíz de su sueldo. Pero soy consciente de la situación de los compañeros del ascenso, de los chicos de las pensiones, de los jugadores que no tienen club. Se habla mucho de nuestro sueldo, del ‘sueldo de los futbolistas’ en sí; pero creo que también es importante que conozcan que hay otra realidad".

"Por eso los invito, lejos de meterme ni criticar el modo de vida de cada uno, a que esta vez estemos más unidos que nunca, y seamos solidarios y cuidadosos con las palabras que pueden afectar al otro. Como parte del mismo gremio, en realidad, los invito a que nos unamos, a que cada uno aporte desde su lugar lo que puede y si no lo puede hacer que sea respetado. También invito a los hinchas a que con el mismo fervor que nos acompañan todos los fines de semana seamos UNO. Ojalá podamos lograr formar un fondo común, para que lo recaudado sea donado. Hoy todos somos del mismo equipo frente a un único rival. Todo suma, ojalá también seamos escuchados, comprendan también la situación de nosotros, jugadores del ascenso, y que podamos unirnos cada uno aportando lo que pueda para llevar esta iniciativa proactivamente adelante".