E n la localidad bonaerense de José León Suárez, un ladrón, que estaba preso en una cárcel de Florencio Varela y que en abril pasado recibió el beneficio de libertad condicional otorgado por los funcionarios de la Justicia debido al avance de la pandemia de Covid-19, fue apresado por los efectivos de la comisaría 4ª de San Martín, luego de que agrediera y amenazara tanto a su ex esposa como a su ex suegra. Voceros de los tribunales de San Martín revelaron a cronica.com.ar que el recluso, identificado como Luis Alberto Belizán, de 29 años, fue capturado luego de dos allanamientos concretados por los integrantes de esa seccional, con el apoyo del Comando Patrulla (CP), en el cruce de calle 3 y San Pablo, y en San Pablo al 2900, en la Villa Independencia, en el citado distrito, en el noroeste del conurbano provincial. Belizán fue denunciado por su ex pareja, de 44 años, y por su ex suegra, de 62, lo que hizo que se abriera una causa por "lesiones, amenazas y quebrantamiento de prisión domiciliaria". Trascendió que las diligencias habían sido ordenadas por los funcionarios del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín, quienes solicitaron que el marginal sea alojado de inmediato en un penal debido a que se lo considera "muy peligroso". Según manifestaron los informantes, Belizán estaba recluido en la Unidad Penitenciaria N° 24, instalada en el kilómetro 15,500 de la ruta provincial 53, en la zona de Florencio Varela, al hallarse acusado en un expediente abierto por robo con arma de fuego. Pero el 28 de abril pasado la Justicia lo benefició a raíz de la pandemia. Autoridades de la estación de policía de San Martín y de la Superintendencia de Seguridad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la Zona Norte Dos se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos. El lunes pasado en horas de la noche, un delincuente, llamado Cristian Gustavo Gatti, de 41 años y que en abril último recibió el beneficio judicial de prisión domiciliaria tras permanece alojado en el penal capitalino de Villa Devoto, fue detenido, herido de bala en estómago, al tirotearse en la localidad bonaerense de Villa Fiorito con efectivos y luego de haber consumado una entradera.