U n total de 25 adultos mayores fueron evacuados ayer de un geriátrico porteño ante la presencia de 30 casos positivos de coronavirus, entre internados y personal del lugar. El operativo sanitario se realizó en el establecimiento Carpe Diem, sito en Paraguay 2436, en el barrio porteño de Recoleta.

La mayoría fue derivada por sus respectivas obras sociales, a excepción de ocho adultos mayores que pertenecen al PAMI y fueron trasladados por móviles del SAME. El director del servicio, Alberto Crescenti, encabezó el operativo.

Según las primeras versiones, el virus llegó al geriátrico a través de una empleada de la residencia. Uno de los médicos que trabaja en el lugar confirmó que los residentes no tienen ninguna sintomatología: "Por precaución, hicimos el hisopado de todos. Testeamos a todos a partir de un residente, una persona mayor, con dolor de garganta. A partir de ahí, como dio positivo, le hicimos el test a todos. La semana anterior se lo habíamos hecho a todo el equipo asistencial por un protocolo interno. Ese dio negativo. El día 24 todo el equipo había dado negativo".

"Por protocolo se está retirando a 25 residentes, esto va cambiando. Por protocolo retiramos a todas las personas que están asintomáticas. Son 25 de 40 personas que viven en el lugar. El contagio se debe haber dado por alguien que trabaja en el geriátrico", agregó el profesional de la salud.

Incas: séptima muerte

Una anciana que contrajo coronavirus en el geriátrico Apart Incas, del barrio porteño de Belgrano, murió ayer, con lo que ascienden a siete los fallecidos que estuvieron alojados en ese centro asistencial, en tanto las familias de las víctimas reclamaron la detención e indagatoria de los dueños del establecimiento. Se trata de Dora Verón, quien estaba internada en la clínica Osecac de la localidad bonaerense de Merlo, dijo el abogado de las familias de las víctimas, Ignacio Trimarco, quien agregó que otros 18 adultos mayores que fueron evacuados de ese establecimiento continúan internados con Covid-19. Por su parte, las familias de las víctimas reclamaron la detención e indagatoria de los dueños del geriátrico, aunque para la fiscalía la primera medida no es necesaria, dado que no fue acreditado el peligro de fuga, los imputados se presentaron espontáneamente, constituyeron domicilio junto con su abogado y demostraron tener arraigo.