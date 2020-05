Mientras se espera que el primer ministro Boris Johnson explique hoy cómo será el relajamiento de la cuarentena en Gran Bretaña, las autoridades sanitarias reportaron ayer 346 muertes por coronavirus en 24 horas: el total asciende a 31.587. Preocupado, en la rueda de prensa diaria, el ministro de Transporte, Grant Shapps, instó a la población a respetar las medidas de confinamiento hasta que se explique el plan de salida del aislamiento.

El periódico The Times publicó ayer que, entre otras medidas, el gobierno podría imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido de cualquier país menos Irlanda. El Ejecutivo ha adelantado no obstante que no habrá cambios "radicales" para la población a corto plazo; las modificaciones, según la prensa, podrían incluir la reapertura de los centros de jardín de infantes y mayor flexibilidad en el ejercicio diario.

Shapps dijo que, de cara a la reapertura progresiva de la economía y el retorno al trabajo, el gobierno pondrá en marcha "un plan nacional de ciclismo", dotado con 2.000 millones de libras (o 2.300 millones de euros) hasta 2025, para mejorar los carriles para bicicletas y alentar los desplazamientos a pie, a fin de reducir el uso del transporte público.

Ante las conjeturas de una posible reapertura de los colegios, los sindicatos de la educación han advertido que no debe hacerse hasta que los científicos aseguren que no hay riesgo de propagación del virus y se cumpla una serie de requisitos para garantizar la seguridad del personal y los alumnos, como mejorar la limpieza y proveer material de protección personal.