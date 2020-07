C uando Daniela Cortés se cansó y denunció al futbolista Sebastián Villa, llevaban dos años y medio de pareja. Ese lunes, recuerda la joven colombiana, decidió hacer un posteo en las redes mostrando los signos de haber recibido golpes, "para proteger a su familia y a su hija" de las amenazas que el futbolista le habría hecho para evitar que lo abandone.

"Ese día no fue la primera vez que me golpeó, sufrí violencia muchas veces, pero me decidí a hablar por las amenazas. Por eso primero lo publiqué y después lo seguí en la Justicia. Una vez que lo hice publico, él supo que no podía hacernos nada, mi familia está en Colombia y allá Sebastián tiene muchos vínculos, eso me preocupaba", explicó a "Crónica" la víctima, que apuntó directamente al jugador de Boca y mostró lesiones sobre su rostro y el resto de su cuerpo. "Lamentablemente, me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única", escribió llorando ese día que ahora vuelve a su mente.

En el recuerdo de la joven, especialista en Finanzas y Administración, que cuando conoció al futbolista vivía en Medellín, Villa cambió su actitud al llegar a la Argentina. "Acepté acompañar a Sebastián porque cuando estábamos en Colombia las cosas eran diferentes -explicó Cortés a este diario-, acá se volvió una película de terror, y la solución que encontré fue irme muy seguido a Colombia. Cada vez que me iba, él prometía que iba a solucionar su problema, pero al volver se repetía el infierno; le pedí que hiciéramos terapia, pero decía que podía solo con eso".

Cortés cree que el cambio del deportista a su llegada al Xeneize estuvo vinculado al cambio de situación: "Yo al principio estaba sola, y se aprovechó de eso, por eso, cuando empecé a armar mi círculo de amistades, le dio rabia. Se ponía celoso si me demoraba en llegar a casa, me ponía horarios, no me dejaba vestir como yo quería. Cuando me pasaban las cosas, las mujeres de los futbolistas me veían rara, aunque yo lo negara o pusiera excusas para explicar los moretones; me preguntaban, pero prefería no hablar".

Y es justamente desde el círculo y la corporación futbolística desde conde la denunciante recibió apoyo, pero también críticas. Por un lado, las parejas de muchos deportistas se acercaron y la apoyaron, como Carolina Castaño, otra colombiana, esposa de Edwin Cardona, que respondió a su publicación con el emoticón de un corazón roto, tres caritas de furia y un par de lágrimas en las que escribió: "Qué tristeza, qué impotencia, qué putería!!! Amiga, ánimo, a buscarle solución... aunque siempre la has tenido en las manos".

Entre las críticas, para Daniela lo más difícil fue enfrentarse a los representantes de Villa. "Ellos, por mantener el negocio, están dispuestos a todo, me acusan de extorsión, y yo no quise llegar a un acuerdo económico, sino justicia y seguridad para mi familia", dijo Cortés a este diario desde el country Saint Thomas, de Canning, donde espera que avance la causa.