U no de los romances famosos que vivió Sergio Denis fue el que mantuvo con Susana Giménez. Pasó hace mucho tiempo, en 1972, y duró sólo ocho meses, pero luego de romper se hicieron buenos amigos y en más de una ocasión la diva de los teléfonos lo llevó a su programa televisivo.

Muy triste, la conductora habló con Crónica HD sobre esta noticia. "Me enteré esta mañana (por ayer) y me alegré de que dejara de sufrir y de estar conectado a un enchufe, porque ya le habían dicho a su familia que él nunca se iba a recuperar. Los médicos les decían a los chicos que no había nada que hacer, estaba en estado vegetativo. No sentía nada", expresó. Asimismo, apuntó contra una de las parejas que tuvo el cantante: "Tuvo una vida fabulosa hasta su mediana edad, porque conoció a una mujer que no le hizo bien y lo metió en las drogas". Y continuó: "Él era una persona transparente, pero el sufrimiento lo llevó a tener muchas enfermedades pasajeras, y esta caída".

Luego recordó sobre él: "Era triunfador, espléndido y buen mozo, todas las mujeres estaban locas por él. Jóvenes y grandes, todas. Transparente, maravilloso". Por otro lado, Susana contó detalles de su romance : "Nuestra relación fue corta, no llegó al año. Fuimos muy felices. Quedamos como muy buenos amigos y nunca más pasó nada .Yo lo quise muchísimo porque era una persona buena y educada".

Sobre la despedida del artista sin la presencia de sus familiares y amigos por protocolo del coronavirus, opinó: "Qué horror. Pero, bueno, tenemos que aceptarlo, estamos viviendo en una época horrible". "Lo recuerdo con mucho amor", finalizó.

Despedida virtual

Muchas personalidades se refirieron a la partida del artista vía redes sociales. El presidente Alberto Fernández manifestó: "Con mucha tristeza despedimos a Sergio Denis, un artista que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva por haber musicalizado momentos imborrables de nuestras vidas. Mis condolencias a su familia y amigos".

Valeria Lynch, amiga y colega, se mostró muy conmovida, al igual que Carmen Barbieri, que posteó videos de Sergio en sus shows de teatro con ella y escribió: "Estás en el cielo, mi querido Sergio".