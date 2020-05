Norberto Baladía, el padre del acusado, tras la detención de su hijo dijo: "Recién me entero. Me habló una de mis hijas y me contó. No pude hablar con mi hijo, voy a ir atando cabos para componer la situación. Es una sorpresa espantosa. He pasado muchos golpes en la vida. Tengo 87 años, está todo dicho, pero nada como lo que vivo ahora. En este momento va a venir una de mis hijas, vamos a conversar para ver qué estrategia usamos como familia".

Ante la pregunta de si su hijo capaz de un crimen, le respondió a Infobae: "Vamos a ver, no puedo emitir opiniones sin fundamento. Sé que él tenía armas y que era legítimo usuario. También sé que le robaron en el estudio de Morón. Ocurrió hace no mucho, a principios de año. Una persona entró, hizo un destrozo y robó muchos objetos y dinero. Tomó intervención la policía. Es difícil expresarse, no quiero dar opiniones sin fundamento, queremos analizar todo y hablar con un abogado, estamos en ese trámite. Me ha dejado conmocionado".

Baladía aguarda en un calabozo de la comisaría 1ª de Luján para ser indagado. No tiene antecedentes penales, al menos en la provincia de Buenos Aires.