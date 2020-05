Con la cuarentena dando paso a una nueva normalidad, Horacio Rodríguez Larreta aclaró ayer que, si los porteños no son responsables con el uso de los nuevos permisos, dará marcha atrás. "Nos jugamos todo, ya que el riesgo de contagio masivo sigue estando", dijo en diálogo con Radio 10. "Si la responsabilidad individual sigue siendo buena, podremos mantener estas actividades nuevas. Si no volveremos para atrás, ya que lo más importante es la salud", agregó. Respeto de las presiones y las dudas para las distintas etapas de apertura, dijo: "Lo hice convencido, sabiendo que la gente está apremiada. Además, la gran mayoría viene cumpliendo con las pautas de distanciamiento", indicó."Se triplicó la cantidad de gente en la calle comparado con un mes atrás. Si no se cumplen las pautas de distanciamiento, volveremos para atrás. El riesgo sigue estando. Hay muchas actividades que todavía no se abren, será de forma gradual, dependiendo de cómo la gente responde", reiteró.

En ese marco, volvió a pedir que los adultos mayores no dejen sus casas: "No tiene que salir. Tenemos 40.000 voluntarios dispuestos a ayudarlos y evitar que se expongan", dijo. Y admitió la preocupación por el salto en la cantidad de casos y cómo se diferenció de la provincia de Buenos Aires. "Nos preocupa, nos alarma. Veníamos con un nivel de contagio parejo. Los últimos tres días subió un poco. Hay que esperar una semana para ver si es una tendencia. Esto es día por día", indicó.

Sin embargo, consideró que, pese a los resultados, "nadie puede estar enamorado de la cuarentena, altera la vida de la gente, es un problema y una respuesta ante una crisis mundial". En el terreno político, en tanto, dijo que habla "mucho y muy seguido" con Mauricio Macri, luego de las diferencias -que subrayaron desde el oficialismo nacional- entre quienes piden una apertura más rápida y quienes "tienen responsabilidades de gobierno".