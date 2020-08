H ace nueve años, Candela Sol Rodríguez, una niña de sólo 11 años, era secuestrada y asesinada en el partido bonaerense de Hurlingham, en un caso que conmovió al país por la violencia que sufrió la pequeña. Ayer, al recordarla, su madre, Carola Labrador, escribió una carta en la que la describe como una nena feliz y promete "honrar" su nombre,

"Hija mía, mi Cande, pasaron nueve años de tu partida, de ese día en que te convertiste en un ángel. Aunque para mí fue ayer que cruzaste el pasillo corriendo y me dijiste ‘te amo, mamá’, y yo te respondí ‘yo también, hija’", escribió la mujer, que además resaltó: "Tanto vivido, tanto aprendido, tanto sufrido en estos años. Hija, te lo cuento como si no hubieras estado. Qué error. Nunca te fuiste, nunca me dejaste sola. Siempre tus señales fueron tan claras a mí, a tus hermanos, a tu papá. Quizás hay gente que no puedan entender vivir entre el cielo y la tierra. Sólo algunos privilegiados que Dios elige para vivir así, igual no es un consuelo a mi dolor. Te extraño a mi lado, extraño tus risas, tus abrazos, tus locuras y tu alegría". Candela fue hallada asesinada en una bolsa de residuos tras permanecer nueve días en cautiverio. Por el crimen de la niña se realizó en 2017 un primer juicio al que llegaron como acusados Hugo Bermúdez (60), Leonardo Jara (40) y Fabián Gómez (46). Los dos primeros fueron condenados a prisión perpetua como "coautores" de "privación ilegal coactiva seguida de muerte", mientras que Gómez recibió una pena de 4 años de cárcel como "partícipe secundario".

Ahora, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 6 de Morón notificó a las partes que ni bien el gobierno dé por concluido el aislamiento social preventivo y obligatorio, se llevará a cabo la audiencia preliminar que dará pie para el segundo juicio, donde se analizará la participación del narcotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba (56); el ex policía bonaerense Sergio Chazarreta (52), dueño de la camioneta negra que se utilizó para trasladar a Candela; el sindicado "buchón" de la policía Héctor "El Topo" Moreyra (50); y el carpintero Néstor Altamirano (59), a quien le atribuyen haber alimentado y cuidado a la niña en cautiverio.

"Un día te prometí que se iba hacer justicia y lo cumplí -escribió su madre-. Hoy te prometo honrarte hasta el último día de mi vida. Ese día lo espero con ansias para poder reunirnos en el cielo, abrazarte y no soltarte nunca más. ¡Te diré ‘llegué, Cande’! ¡Te amo, mi reina!". Para finalizar, Labrador pidió a su hija: "Esperame para ser feliz como lo fuimos los once años que vivimos juntas".