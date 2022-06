Sin lugar a dudas, la leche es el alimento importante por excelencia, ya que aporta calcio y vitaminas claves para toda las personas, y por eso, cada 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo.

Se trata de un alimento nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes a quiénes la consumen, y contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo. Se dice que es uno de los más completos que existen y no en vano, es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer.

.

Un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, elemento imprescindible para la formación y desarrollo de los huesos. Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio y vitaminas A, D y del complejo B, también contiene ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua.

Además, son múltiples los beneficios de consumir leche y derivados lácteos, como yogures y quesos. Un punto clave es que ayuda a conciliar el sueño, ya que siempre se dijo que un vaso de leche caliente antes de acostarse iba bien para relajarse.

La leche tiene muchas vitaminas (Imagen ilustrativa).

Es importante para la hidratación, ya que contiene gran cantidad de agua, previene enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión o trastornos cardiovasculares, ayuda a mantener los huesos fuertes y sanos, gracias al calcio y otros elementos, previene las afecciones dentales y bucales, neutraliza la acidez estomacal, ya que es un alimento alcalino y promueve el crecimiento de la flora bacteriana intestinal.

Se recomienda la ingesta de al menos tres porciones de lácteos o derivados al día, siendo importante crear el hábito en los niños. Aunque se dice que la leche es un alimento nutritivo y beneficioso para el organismo, muchas personas desarrollan intolerancia a la lactosa.

¿Qué es la lactosa?

La lactosa es un carbohidrato o azúcar de origen natural presente en la leche y en los productos lácteos, pero para descomponerlo el cuerpo necesita la enzima de la lactasa, por lo que muchas personas no producen suficiente y tienen problemas de intolerancia.

En ese caso, los expertos recomiendan consumir leche con bajo contenido en lactosa, o sin lactosa, o probar con otros productos lácteos como los yogures y el queso, que tienen menos cantidad de lactosa que la leche en sí. Además, existen bebidas de soja, arroz, avena, que pueden de alguna manera sustituir a la leche.

Efemérides: otros hechos

Niní Marshall: estrella de nuestro espectáculo

1903 - Nació Marina Esther Traveso, más conocida como Niní Marshall, quien fue una actriz, comediante y guionista, reconocida como una de las mejores en su género. Ha ganado una gran cantidad de premios en su trayectoria, entre ellos tres Premios Martín Fierro. Entre sus películas destacadas figuran "Cándida, la mujer del año" y "Hay que educar a Niní", entre otras.

Tercer Censo Nacional

1914 - Se llevó a cabo en nuestro país el Tercer Censo nacional bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, que arrojó un dato de casi 8 millones de personas habitando en la nación en aquel entonces. Los distritos con más población fueron: algo más de 3 millones y medio de personas en Capital Federal y Buenos Aires, Santa Fe con 900 mil habitantes y Córdoba con 735 mil.

Marylin Monroe: símbolo sexual

1926 - Nació Norma Jeane Baker, más conocida como Marylin Monroe, quien fue una modelo y actriz estadounidense, considerada como un símbolo sexual de la industria cinematográfica. Ganó dos Globos de oro y sus principales cintas fueron "Vidas rebeldes", "Una Eva y dos Adanes", "Los caballeros las prefieren rubias" y "El multimillonario", entre otras.

Otro disco de The Beatles

1967 - El grupo británico The Beatles sacó a la venta su octavo disco llamado "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", que fue lanzado al mercado por la empresa discográfica Emi Studios y Regent Sound Studios en Londres. Entre sus canciones más recordadas figuran "Within You Without You", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" y "When I'm Sixty-Four", entre otras.

Comenzó el Mundial 1978

1978 - Dio comienzo la undécima edición de la Copa del Mundo en Argentina, con la participación de 16 naciones de todo el mundo. El campeón de esta cita ecuménica fue el local que venció en la final a Holanda por 3 a 1, en tanto, el tercer puesto quedó en manos de Brasil que derrotó a Italia por 2 a 1.