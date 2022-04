Fundación de San Nicolás

1748 - Se fundó la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, la cual se encuentra a 230 kilómetros de la Capital Federal. Según el último censo, la localidad tiene unos 160 mil habitantes y además es conocida por su virgen, que desde 1983 visitan asiduamente su santuario.

San Nicolás, la ciudad de la virgen.

Miguel Angel Juárez Celman: entre las leyes y la política

1909 - Murió Miguel Angel Juárez Celman, quien fue un abogado, político y presidente de la nación desde 1886 a 1890. Además se desempeñó como senador nacional por Córdoba y gobernador de esa provincia. Fomentó la educación pública, inmigración y obra pública.

Fundación de Santos

1912 - Se fundó el club brasileño Santos de dicha localidad, y se adjudicó tres Copa Libertadores de América en 1962, 1963 y 2011, además de dos copas Intercontinentales. También alzó una Recopa Sudamericana y una Conmebol. En sus filas jugaron símbolos como Pelé o Neymar.

Decir Santos es decir Pelé.

María Luisa Bemberg: representante de la mujer

1922 - Nació María Luisa Bemberg, quien fue una directora y guionista que se destacó en películas referidas a temáticas a la emancipación y reivindicación de la mujer. Entre sus creaciones figuran "Yo, la peor de todas", "Camila", "Señora de nadie" o "De eso no se habla", entre otras.

Ricardo Espalter: humor "charrúa"

1924 - Nació Ricardo Espalter, quien fue un actor y humorista uruguayo, participando en varias películas, obras de teatro y programas de televisión de aquel país y el nuestro. Sus apariciones televisivas más recordadas fueron en "Telecataplum", "Hiperhumor" o "El gordo y el flaco", entre otras.

Día de las Américas

1931 - Se impuso el Día de las Américas y su significado tiene que ver con la unión y la protección de la soberanía de todas las naciones de este continente. De hecho, en algunas naciones como Honduras, Guatemala y Haití declararon a ese día como fiesta nacional.

Hugo Conte: símbolo de nuestro voley

1963 - Nació Hugo Conte, quien fue un jugador de voley de la selección argentina, ganando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Salió seis veces campeón de la liga nacional jugando en clubes como Ferro Carril Oeste, Swiss Medical, Rojas Scholem y Club de Amigos.

Hugo Conte, un prócer del voley.

Dante Panzeri: periodista de raza

1978 - Murió Dante Panzeri, quien fue un reconocido periodista deportivo y sus opiniones fueron manual de consulta por sus colegas. Escribió en medio como "El Gráfico", "Satiricón", "La opinión" o "Goles", entre otras publicaciones. Además, escribió dos libros bajo la temática deportiva.

Otra vez campeón

1979 - El boxeador Victor Galíndez recuperó la corona AMB de la categoría semipesados ante Mike Rossman en la ciudad de Las Vegas, con quien la había perdido meses atrás. El triunfo del "Tigre de Morón" se dió por nocaut técnico en el décimo asalto.

Primer disco

1980 - La banda británica de heavy metal, Iron Maiden, lanzó su primer disco con el nombre homónimo. En aquel entonces, la banda estaba compuesta por Steve Harris, Paul Di Anno, Dave Murray, Clive Burr y Dennis Stratton. Algunos de sus temas son "The Phantom of the Opera" o "Running free".