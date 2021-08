Orville Wright: padre de la aviación

1871 - Nació Orville Wright, quien fue uno de los pioneros de la aviación estadounidense junto a su hermano Wilbur. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Orville realizó el que se considera el primer vuelo de un avión tripulado y semipropulsado con éxito, que duró 12 segundo. y el aparato se llamaba Flyer I.

Coco Chanel: pionera de la moda

1883 - Nació Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel, quien fue una diseñadora de moda francesa que es considerada como una de las personas más influyentes del siglo XX. Produjo una ruptura con la poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda. También diseñó de bolsos, perfumes, sombreros y joyas.

Coco Chanel marcó una tendencia mundial.

Independencia de Afganistán

1919 - Afganistán logró la total independencia del Reino Unido conmemorado a través del Tratado de Rawalpindi en ese año. Sin embargo, desde ese momento hubo varias guerras y conflictos han sucedido en el país, entre ellas la Revolución de Saur en 1978. En la década del 80, intervino la Unión Soviética pero en 1989 se retiró y la guerra civil prosiguió.

Roberto Sánchez: simplemente Sandro

1945 - Nació Roberto Sánchez, más conocido como "Sandro de América", quien fue un cantante ícono de nuestro país y que durante su carrera grabó más de 50 discos, con varios millones de copias vendidas, donde se pueden citar varios éxitos como el iconfundible "Rosa Rosa", "Dame Fuego", "Quiero llenarme de ti" y "Penumbras".

Ian Gillan: corazón "Purple"

1945 - Nació Ian Gillan, quien es un cantante y compositor británico, líder de la banda Deep Purple. También fue vocalista del grupo de heavy metal Black Sabbath por un espacio de un año. Algunos de sus discos más destacados son "Perfect strangers", "Deep Purple in rock", "Machine head", "The Battle Rages On" y "Who Do We Think We Are".

Bill Clinton: escándalo y presidencia

1946 - Nació Bill Clinton, quien es un abogado, político y presidente estadounidense en el período comprendido entre 1993 y 2001. También fue gobernador del estado de Arkansas entre los años 1983 y 1992. Al dejar su presidencia, Clinton se fue con una aprobación de gestión del 76 %, la más alta para un mandatario local desde la Segunda Guerra Mundial.

Bill junto a Hillary Clinton.

Nace una Universidad "tecnológica"

1948 - Se produjo la Fundación de Universidad Obrera Nacional (UON) que luego se convirtió en Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La misma fue creada por el gobierno de Juan Domingo Perón con el objeto de servir como instituto superior de formación técnica, que completaba la formación dada por las escuelas técnicas del país.

John Deacon: el "bajo" de la Reina

1951 - Nació John Richard Deacon, quien es un ingeniero, bajista y músico británico que formó parte de la banda de rock Queen. Es el autor de algunos de los grandes éxitos del grupo, tales como "You're My Best Friend", "Back Chat", "Spread Your Wings", "Another One Bites the Dust", "I Want to Break Free" y "Friends Will Be Friends".

John Deacon, pieza importante de la banda.

Gustavo Santaolalla: presencia argentina en Hollywood

1951 - Nació Gustavo Alfredo Santaolalla, quien es un compositor, productor y guitarrista que ganó dos veces el Premio Oscar como mejor banda sonora de las películas "Secreto en la montaña" (2006) y "Babel" (2007). Otras cintas en las cuales participó son "Diarios de motocicleta", "21 gramos", "El libro de la vida", "Relatos salvajes" y "Amores perros".

Gustavo Santaolalla ganó dos premios Oscar.

Groucho Marx: certificado de humor

1977 - Murió Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx, quien fue un actor, escritor y humorista estadounidense que es conocido principalmente por ser uno de los miembros de los hermanos Marx. La Academia de Hollywood le otorgó un Premio Oscar honorífico, en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica.