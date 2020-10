Nueva obra de arte de Wolfgang Mozart

1787 - El compositor y pianista austríaco Wolfgang Amadeus Mozart se presentó en el Teatro Estatal de Praga (actualmente se llama Teatro estatal) y estrenó la ópera "Don Giovanni". El libreto se escribió en italiano por medio de Lorenzo da Ponte y estaba basado en la obra original "El burlador de Sevilla y convidado de piedra" de Tirso de Molina.

Juan Buschiazzo: arquitecto de Buenos Aires

1845 - Nació Juan Antonio Buschiazzo, quien fue un arquitecto italiano que participó del cambio y embellecimiento arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Realizó una gran cantidad de obras como por ejemplo los cementerios de Chacarita y Recoleta, hospitales Durand, Muñiz e Italiano, el Mercado de san Telmo y la apertura de la avenida de Mayo.

Hilda Bernard: mujer centenaria

1920 - Nació Hilda Sarah Bernard, quien es una actriz que cuenta con una extensa trayectoria de más de setenta años en radio, radioteatro, teatro, cine y televisión. Algunas de sus películas más destacadas son "Cuatro caras para Victoria", "Cuerpos perdidos", "La flor de la mafia", "Vení conmigo", "Los inquilinos del infierno" y "Rosa de lejos".

Los años le sientan bien a Bernard.

Richard Dreyfuss: protagonista de éxitos

1947 - Nació Richard Dreyfuss, quien es un actor estadounidense que recibió un Premio Oscar en 1977 como mejor actor en la película "La chica del adiós". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Tiburón", "Cuenta conmigo", "Poseidón", "Encuentros cercanos de tercer tipo", "El último mundo", "El graduado" y "La noche cae sobre Manhattan".

Richard Dreyfuss en "Tiburón".

¡Felíz día aceiteros!

1947 - Se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional Aceitero de Obreros de dicha industria y afines de nuestro país, en la cual se debatieron y pusieron en práctica diversos proyectos para mejorar la situación del sector. Es por eso que en esta jornada se conmemora el Día del Aceitero para los hombres y mujeres vinculados a esta actividad.

Kate Jackson: toda una vida en la televisión

1948 - Nació Catherine Elise Jackson más conocida como Kate Jackson, quien es una actriz estadounidense que es conocida por su papel de Sabrina Duncan en la serie de televisión "Los Ángeles de Charlie". Otras series en las cuales se destacó fueron "Los patrulleros", "Sombras oscuras", "El espantapájaros y la señora King" y "Amante".

Kevin DuBrow: voz metálica

1955 - Nació Kevin Mark DuBrow, quien fue un cantante estadounidense que se desempeñó como líder y vocalista de la banda de heavy metal Quiet Riot, aunque luego tuvo una carrera como solista. Algunos de sus discos más destacados fueron "Metal health", "Condition critical", "Quiet Riot I y II", "Down to the bone" y "Terrified".

Haciendo base en la Antártida

1969 - Se produjo la fundación de la Base Aérea Vice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina por parte de un grupo de hombres que con picos, palas, trabajo, esfuerzo y coraje, abrieron un surco de tierra en el desierto blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas.

Edwin van der Sar: seguridad en el arco

1970 - Nació Edwin van der Sar, quien es un ex arquero y dirigente neerlandés que se desempeñó como jugador en Juventus, Ajax, Fulham, Manchester United, Noordwijk y la selección de su país con la que jugó tres mundiales (1994, 1998 y 2006) y cuatro Eurocopas (1996, 2000, 2004 y 2008). Ganó dos Champions Leaguey dos Copas Intercontinentales.

El "flaco" quedó entre los grandes arqueros de la historia.

Winona Ryder: actriz de excelencia

1971 - Nació Winona Laura Horowitz más conocida como Winona Ryder, quien es una actriz estadounidense y que fuera nominada dos veces nominada al Premio Oscar. algunas de sus pleículas más destacadas son "Beetlejuice", "Zoolander", "Drácula", "Grandes bolas de fuego", "La casa de los espíritus", "Mujercitas", "El hombre de hielo" y "La carta".