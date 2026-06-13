Leopoldo Lugones: vida, obra y legado del escritor que la Argentina homenajea cada año

Cada 13 de junio se conmemora en la Argentina el Día del Escritor, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones (1874-1938), poeta, cuentista, ensayista y novelista que marcó a fuego la literatura nacional. La fecha no es una elección arbitraria: detrás hay una vida extraordinaria, una obra vasta y una muerte que conmocionó al mundo cultural de su época y dejó una huella que persiste hasta hoy.

Lugones nació el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba. Fue el autor de obras que construyeron un relato capaz de describir y forjar una identidad nacional. Entre sus títulos más reconocidos figuran La guerra gaucha, Lunario sentimental y El payador, obras que atraviesan géneros y registros con una soltura que pocos escritores de su tiempo lograron igualar.

Fue una figura clave de la literatura nacional y referente del modernismo hispanoamericano. La fecha no solo recuerda al autor de Las fuerzas extrañas, sino que pone en valor el oficio de escribir y su impacto en la identidad cultural del país. Su poesía inauguró una renovación profunda en la lengua castellana, separándola del español heredado para construir una voz más propia y más argentina.

La fundación de la SADE y el origen de la efeméride

En 1928, Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), que hasta hoy representa y defiende a quienes se dedican a la escritura. Además de recibir el Premio Nacional de Literatura en 1926, dirigió la Biblioteca Nacional de Maestros y participó activamente en la vida cultural del país. Fue el primer presidente de la SADE, acompañado por Horacio Quiroga como vicepresidente.

Tras el suicidio del escritor en 1938, fue la propia SADE la que declaró al 13 de junio como el Día del Escritor en la Argentina. Fue encontrado muerto el 18 de junio de ese año después de haber ingerido whisky con cianuro de manera intencional. Tenía 64 años y dejaba atrás décadas de producción literaria ininterrumpida y una trayectoria política tan intensa como controvertida.

Una figura compleja, una obra sin igual

La grandeza literaria de Lugones convivió con un pensamiento político que recorrió un arco extenso y contradictorio. Su ideología fue desde una juventud socialista hasta el apoyo al fascismo de José Félix Uriburu. Esa complejidad no opacó su legado literario sino que lo volvió aún más fascinante para las generaciones que vinieron después.

Como narrador, Lugones fue el gran pionero de la literatura fantástica en la Argentina, con Las fuerzas extrañas (1906), un libro de cuentos que anticipó elementos del género décadas antes de que este se consolidara. Su influencia sobre Jorge Luis Borges -quien lo admiró, lo discutió y en cierta medida lo continuó- es uno de los vínculos más estudiados de la literatura argentina del siglo XX.

Cada 13 de junio, la efeméride convoca a bibliotecas, universidades e instituciones culturales de todo el país a recordar su figura y celebrar el oficio de escribir. Una fecha que invita a reconocer la labor de quienes dedican su vida a la creación literaria y recuerdan el poder transformador de la palabra escrita.