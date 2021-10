Uno de los concursantes más carismáticos de esta nueva temporada de Bake Off brindó detalles de un lado de su personalidad desconocido hasta el momento.

Se trata de Gino El Gaucho Minnucci, de 22 años, estudiante de ingeniería eléctrica y aficionado por la pastelería, quien reveló que es protagonista de una romántica historia de amor.

Quien dio a conocer el romance fue la conductora Paula Chaves, que entabló una de sus típicas charlas con los participantes pero esta vez centradas en un desafío de elaborar una preparación digna de una cita romántica.

Así le consultó a Gino sobre Fátima, la joven con quien él sale hace un tiempo y que días atrás era mencionada en el reality. “¿Y hace cuánto que están?”, le preguntó la conductora. “Somos amigos de toda la vida, desde salita de 3 más o menos”, reveló aunque aseguró que no son novios formales.

"Ay no, me vuelvo loca, como Messi y Antonela”, acotó Chaves ante la verguenza de Gino que intentaba evadir el tema a toda costa. “¿Y cuándo fue que te diste cuenta que Fati ya no es más la amiguita del jardín?”, siguió la modelo. “Hace como tres meses con un Gin de más”, respondió el concursante fiel a su estilo. Y reveló: "Me considero romántico, pero nunca me había enamorado”.