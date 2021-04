Madame Curie, uno de las más recientes adiciones al catálogo de Netflix, describe la vida de la científica polaca naturalizada francesa y echa luz sobre las dificultades a las que se debió enfrentar como mujer dedicada a la ciencia en una industria dominada por hombres.

Dirigida por Marjane Satrapi, autora de Persépolis, Madame Curie abarca la vida Marie Curie, desde sus inicios en la ciencia, su relación con su marido, Pierre Curie, el descubrimiento del radio y el polonio y de la radiación. Está basado en la novela gráfica de Lauren Redniss, indaga en cuestiones de perspectiva de género, el amor de la célebre pareja y su dedicación por la ciencia, así como los estereotipos que Curie logró derribar y que la llevaron a ser la primera persona en ganar dos Premios Nobel.

La británica Rosamund Pike, protagonista de Descuida, yo te cuido y más conocida por Perdida, fue la encargada de ponerse en la piel de este icono feminista. Sobre el desafío que le supuso esta película, dijo que "sabía que no iba a hacer un filme convencional. No iba a retratar Marie Curie como un ángel, una científica brillante y una madre fantástica, porque no era así. Era una criatura complicada"

La película cuenta, además, con la participación de Sam Riley como Pierre Curie y Anya Taylor-Joy como Irene Curie, hija de la pareja, científica y ganadora también de un Nobel.

Nacida como Maria Salomea Skłodowska en Varsovia, Curie estudió ciencias de forma clandestina en Polonia y terminó sus estudios en Francia. Junto con su marido, Pierre, formó una dupla de investigadores y su árduo trabajo la llevó a realizar grandes descubrimientos en el campo de la física y de la química.

Personaje enigmático e ícono del feminismo, Curie ganó su primer Premio Nobel en Física junto a su marido y el físico Henri Becquerel en 1903. Más tarde, en 1911, ganó un segundo Nobel, esta vez en Química, por su hallazgo de la radioactividad, un descubrimiento que transformó a la humanidad.

Si bien la película se estrenó en 2020, Madame Curie puede verse en Netflix desde el 15 de abril de 2021.