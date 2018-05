@AlessAgus

En la era digital, el lenguaje de las redes sociales une talentos con tan solo poner un "me gusta". Es el caso de "Bliss" - "estado de perfecta felicidad", según su significado- , dúo conformado por July Olmos e Ignacio González Miraglia, apodado “Nech”, quienes se conocieron a través de la interactividad de las redes.

“Yo subí un video, Ignacio me lo comentó y surgió la idea de cantar juntos y formar este dúo”, cuenta Juliana, quien es dueña de una potente voz, a DiarioShow.com.

El dúo "Bliss" seré telonero de la gira de Lio Ferro (Nahuel Ventura-Diario Crónica)

Por su parte, Nech relató cuáles fueron las raíces de esta pareja musical que va por todo: "Nos copó mutuamente lo que hacíamos y un día nos sentamos a hablar y planteamos de prepararnos más serio, no tocar por que sí".

Con grandes expectativas a futuro, el duo millennial arrancó con una vara alta, dado que unieron sus voces por primera vez, en la alfombra roja de los Martín Fierro Digital. Allí tocaron temas comerciales y muy escuchados por el público popular, tales como "Shape of you" y "We don´t talk anymore".

Con un enorme desafío por delante, "Bliss" trabaja día a día para seguir abriendo oportunidades. "Si bien arrancamos con covers, estamos empezando a componer. La idea es hacer temas propios y originales, que nos representen en el sentido de felicidad que queremos trasmitir, incluso con las canciones que ya tenemos en el repertorio", July Olmos entusiasmada con el proyecto.

El dueto joven ya pasó por el escenario de The cavern, en Paseo La Plaza, en donde definen haber tenido una conexión “mágica” con el público. Sin embargo Olmos y Nech lograron saltar un escalón más alto, dado que estarán como artistas invitados en “Déjate Llevar Tour”, la gira nacional del artista pop, cantante, actor e influencer, Lionel Ferro.

"Lio nos convocó por que yo lo conocía de antes, vio un video mio y le gustó. Es muy buena onda y nos llevamos re bien", relató la cabeza de "Bliss", González Miraglia, quien se inició en la música desde su niñez y, solito, enfocó en esa dirección sus energías. Diferente fue el caso de July Olmos, que muestra una gran versatilidad de gustos y además de sus ensayos diarios con su compañero musical, estudia Dirección de Cine en la FUC.

Pese a la doble responsabilidad, July contó que llevan mucha regularidad a la hora de practicar y son muy comprometidos: "Nos juntamos todos los días de la semana, solo descansamos uno".

Por su parte, Ferro, que está feliz con las bandas que lo acompañarán en su primer tour y un numeroso equipo, manifestó la gran emoción que vive ante este momento clave en su carrera: “Pasé de bailar sobre patines en 'Soy Luna', a hacerlo en piso nuevamente. Es mucha disciplina y formación pero amo esto”, relató entre risas a DiarioShow.com.

Además, el ídolo teen detalló como se lleva con la fama, los fans, su familia y su novia: “Es complicado. Vivimos en un mundo muy superficial, del cual formo parte por mi carrera. Si bien estoy muy agradecido, no me olvido de que soy de Capilla del Monte, de hecho mi cable a tierra es volver cada tres meses para conectarme conmigo mismo. Mi familia está siempre y mi novia me re banca, incluso se suma a alguno de mis videos cada tanto”.

Ferro, influencer que ya tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, declaró que toda la música que escribe, tiene un valor muy importante para él. “Para mí somos momentos y cada instante que tengo trato de entenderlo y disfrutarlo, intento ser consciente de lo que está pasando. Por eso cada canción que hago me representa en mi profundidad y en quien soy yo”.

Recordemos que el cordobés, también nació de las redes sociales y desde allí no paró. Con una intensa gira en puerta, estará acompañado de su gran equipo y "Bliss".

"Déjate llevar Tour" estará recorriendo las calles de Jujuy, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, entre otras provincias. "Luego se vendrá el disco con el resto de los temas", cerró Ferro.