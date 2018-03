La periodista Graciela Guiñazú escribió el libro “Sandro de América”, la única biografía autorizada de Roberto Sánchez donde cuenta la vida del "Gitano", sus mujeres, sus nenas, sus canciones y su enfermedad.

Además, es la guionista de la serie sobre la vida del "Gitano" que se estrenó por Telefe y generó una gran repercusión en los televidentes.

Graciela Guiñazú, autora del libro "Sandro de América"

Los protagonistas de la miniserie de Sandro

“Estoy feliz, el balance fue más que positivo. Esperaba que nos fuera muy bien porque la serie tiene una buena calidad. Hace casi tres años que estamos trabajando para la serie. Fue todo un proceso que llevó mucho tiempo", manifestó la autora en Crónica TV.

Además, contó que en la fiesta que realizaron por el estreno estuvieron "su mujer Olga Garaventa junto a su familia, Agustín Sullivan, Antonio Grimau, Muriel Santana, Adrián Caetano, las actrices que hicieron de las 'nenas', todo el equipo técnico y los que trabajamos para este gran proyecto". Y reveló un detalle divertido: "Antes de que comience cantamos sus canciones".

Por otro lado, Guiñazú habló de los actores que interpretan a Sandro: "Sullivan no es popular pero en el casting me impactó desde el primer momento, es el más angelado y realizó muy bien toda la primera parte de la vida de Roberto, es decir cuando no era conocido y soñaba con instalarse en América y ser un ídolo indiscutible. Marco Antonio Caponi es increíble en lo que hace, él hace la parte más oscura y, por último, Grimau impacta porque es el que está más cerca a la persona que conocí".

Por último, se refirió al segundo capítulo, que se emitirá este martes: "Es extraordinario porque habla del quiebre entre Roberto Sánchez y Sandro. Son 13 capítulos que cuenta su historia y cómo llegó a ser popular en América".