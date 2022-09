En astrología, cada signo del zodiaco tiene sus propias características, otorgadas por una confluencia de energías única e irrepetible. De entre los doce, hay tres que se caracterizan por ser extremadamente intensos en sus relaciones de pareja, y por no soportar no recibir lo mismo a cambio.

Cuando aman, lo hace completamente y entregando todo de ellos, por lo que esperan que la otra persona haga lo mismo. Cuando eso no sucede, sienten una frustración muy grande que la manifiestan de diferentes formas, según cada uno. Ellos son:

Piscis

Como todo signos de agua, Piscis es emocionalmente intenso. En el terreno sentimental, todo lo que hace lo hace a todo o nada. Cuando conocen a alguien, los piscianos se arman un mundo de fantasías en sus cabezas que es difícil de demoler.

En ese sentido, se enamoran muy fácilmente de esa idealización y van a fondo, creyendo que esa persona que se construyeron es realmente la que tienen enfrente. De esa manera, piensan que el otro es perfecto y meten el acelerador tan fuerte que muchas veces, al toparse con la realidad, sufren muchas frustraciones.

Piscis detesta los puntos medios y cuando ama, ama con toda su alma. Se angustia mucho cuando la otra persona no le da lo mismo que ellos entregan y suelen abandonarlo todo de un momento a otro.

Escorpio

Son los más sombríos de todo el zodiaco. Los escorpianos son muy intensos y pasionales, y todo lo hacen al cien o prefieren no hacer nada. Aunque quiera ocultarlo detrás de una coraza de misterio y frialdad, cuando Escorpio ama lo hace entregándose por completo y espera lo mismo de la otra persona.

Si no le das lo mismo a cambio, Escorpio no dudará en sacarte de su vida de un plumazo, por más amor que sienta por vos. Ellos necesitan sentir reciprocidad en las relaciones, porque no soportan las medias tintas.

El mundo emocional de los escorpianos es infinito y su intensidad nunca termina. No se enamoran fácilmente, pero cuando lo hacen no dudan en ir a todo o nada, dando de ellos todo lo que tienen y más.

Aries

En su vida en general, los arianos son una topadora. SImbolizado por el guerrero, Aries se siente cómodo en el terreno de batalla y no sabe de tibiezas. Eso mismo lo traslada a sus relaciones de pareja, donde entrega todo y va al frente sin dudarlo ni un segundo.

Cuando se enamora, Aries no duda en manifestar todo lo que siente y su intensidad a veces lo sobrepasa. Muchas veces suele “apabullar” a las personas, que pueden llegar a huir de ellos cuando se sienten ahogados.

En sus vínculos, los arianos siempre esperan recibir lo mismo que dan, y no conciben la idea de amar por la mitad o de medirse a la hora de dar. Ellos lo que sienten lo dicen y lo que desean dar lo dan.