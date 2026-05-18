Luna azul: los 4 signos que se verán más afectados por la segunda luna llena de mayo

Durante mayo volverá a producirse uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de los últimos años: la llamada luna azul. Se trata de un evento poco frecuente que ocurre cuando un mismo mes tiene dos lunas llenas, algo que suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio y que para muchas personas también tiene un fuerte impacto enérgico y emocional.

Luego del evento de las Flores que iluminó el cielo a comienzos de mayo, el próximo 31 llegará este nuevo evento, que además coincidirá con una microluna. Esto significa que el satélite natural se ubicará en el punto más lejano de su órbita alrededor de la Tierra, provocando que se vea ligeramente más pequeña de lo habitual y afectando en lo astrológico a dos pares de signos zodiacales.

¿Qué se sabe sobre la luna azul de mayo?

¿Qué se sabe sobre la luna azul de mayo?

La luna azul podrá observarse desde Argentina durante la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo, siempre que las condiciones climáticas acompañen y el cielo permanezca despejado. El fenómeno podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de telescopios, aunque especialistas recomiendan verla desde lugares con poca contaminación lumínica para disfrutar mejor del evento astronómico.

Dicho fenómeno ocurre cuando dentro de un mismo mes calendario se producen dos lunes llenas, algo poco habitual que sucede cada tanto. Suele suceder cuando el ciclo completo de las fases lunares dura cerca de 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días, permitiendo que una segunda aparezca antes de que se termine el período.

Más allá de la explicación científica, la astrología también relaciona este fenómeno con movimientos energéticos intensos y momentos de transformación emocional. Según distintas interpretaciones, todos los signos sentirán sus efectos de alguna manera, aunque algunos podrían verse más movilizados en cuestiones vinculadas a viajes, decisiones importantes, crecimiento personal, relaciones y búsqueda de nuevos objetivos.

¿Cuáles son los signos más afectados por la luna azul?



Sagitario:

El evento tendrá impacto especialmente fuerte en este signo y traerá semanas de mucha reflexión interna. Aparecerá una necesidad marcada de revisar decisiones personales, objetivos y la forma en la que se viene construyendo el futuro. Muchas personas sentirán el impulso de salir de situaciones estancadas y comenzar nuevos caminos más alineados con lo que realmente desean.

También será un período muy movilizante en temas relacionados con viajes,estudios, proyectos a largo plazo y vínculos con personas de otros entornos o culturas. La energía de esta lunación obligará a dejar atrás compromisos que ya no generan crecimiento personal ni emocional.

Géminis:

Durante este fenómeno astronómico, este signo atravesará momentos de mucha actividad mental y emocional. Llegarán noticias importantes, conversaciones pendientes o situaciones que ayudarán a ver ciertos vínculos y proyectos con mayor claridad. Será una etapa ideal para replantearse qué cosas vale la pena seguir comunicando y cuáles conviene guardar o cerrar definitivamente.

También pondrá sobre la mesa la necesidad de enfocarse más y evitar la dispersión. Habrá decisiones importantes vinculadas al estudio, al trabajo intelectual, a proyectos personales o a pequeños cambios que podrían modificar el rumbo cotidiano de forma significativa.

Virgo:

La energía chocará bastante con la personalidad exigente y perfeccionista de este signo. Durante mayo, podrían aparecer tensiones relacionadas con el trabajo, las rutinas y las responsabilidades diarias, generando cansancio o sensación de saturación emocional.

Será un momento clave para reorganizar prioridades y entender que no todo puede controlarse permanentemente. Muchas personas sentirán la necesidad de modificar hábitos, soltar presiones innecesarias y empezar a mirar sus proyectos desde un lugar más flexible para evitar bloqueos o frustraciones constantes.

Piscis:

La luna llena impulsará a este signo a transformar ideas, emociones e intuiciones en decisiones más concretas. Habrá una fuerte necesidad de encontrarle sentido a ciertos proyectos personales y comenzar a ordenar situaciones que venían demasiado confusas o postergadas.

Sin embargo, también aparecerán momentos de sensibilidad intensa y cierta dificultad para mantener claridad emocional. Por eso, será fundamental poner límites, bajar la ansiedad y evitar perderse en pensamientos o expectativas poco realistas para poder aprovechar mejor esta etapa de cambios.