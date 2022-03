La obsesión puede conducir a una persona a cometer graves errores en su vida, por lo cual siempre es necesario atenderse con un psicólogo o especialista para identificar signos o rasgos y que ayude a prevenir algunos problemas en el entorno familiar, amoroso, laboral, y de la salud, entre otros.

La astrología puede ayudarte a iniciar ese proceso con un terapeuta a partir del análisis que determina cuáles son los signos del zodíaco que suelen aferrarse con más frecuencia de una idea o pensamiento y que les cueste ignorarlo aunque les genere malestar.

El portal de astrología Horóscopo Negro remarca en una de sus más recientes publicaciones al respecto que no es lo mismo una persona “persistente” que una “obsesiva”, ya que mientras la primera tiene posibilidades de llegar lejos en su vida, la otra tendrá que enfrentarse a varios obstáculos.

A continuación, un repaso por los signos con cualidades que podrían indicar un trastorno obsesivo en menor a mayor medida, según el Horóscopo, para saber en qué aspectos mejorar.

Descubrí si sos una persona persistente, o si en realidad sos obstinada por naturaleza y tenés que mejorar un poco en este aspecto.

Aries

Los nativos del signo de Aries son un poco obsesivos y es que cuando se marcan una meta, no suelen parar hasta conseguirlo. De todos modos, no podemos definir esta obsesión como problemática a no ser que esta les afecte a su modo de vida. Siempre que esta sea mesurada y en su justa media, los Aries no son los más obsesivos del Zodíaco.

Tauro

Tauro sí es un signo obsesivo y es que le cuesta mucho rendirse a la hora de conseguir cuanto se propone. Mientras que ser terco no es una mala característica, la obsesión si lo es. Y Tauro es de los que más se obsesiona con todo aquello que no puede conseguir dentro del tiempo que este ve como apropiado.

Géminis

Los Géminis no son obsesivos en ningún grado. Son personas simples y prácticas que fluyen con la vida. Su facilidad para la adaptación les posibilita ver las cosas desde varios puntos de vista y saben entender cuando ya no hay nada que se pueda hacer. Por este motivo, suelen saber dejar ir las cosas y no querer controlar aquello que no pueden. Si una cosa no les sale bien, entonces buscan otra que les pueda salir mejor.

Cáncer

Bastante obsesivo, y es que los Cáncer no dan su brazo a torcer fácilmente. Lo bueno de los nativos de Cáncer es que cuando aman, lo hacen con todo el corazón y les gusta luchar para dar lo mejor a los suyos. Por ello, la obsesión en los Cáncer se ve más en las relaciones de pareja y familiares, pues es bastante controlador y un tanto celoso.

Leo

Leo es uno de los signos más obsesivos que nos podemos encontrar y, parte de ello, viene dado por su ego y su capacidad de liderazgo. Son personas a las que les gusta ser el centro de atención por sus méritos y sus logros. Por ello, cuando algo no les sale bien, pueden llegar a obsesionarse de tal manera que sacrificarán su vida personal para ello. No es una buena idea llegar a estos extremos, por lo que si eres signo de Leo deberás prestar un poco más de atención a este rasgo y mejorarlo un poco.

Virgo

Virgo es un signo bastante obsesivo y es que la obsesión es el resultado que obtenemos al buscar la perfección en todo. Los nativos de este signo son personas muy prácticas, pero les gusta hacerlo todo perfecto y, cuando no lo consiguen, se ofuscan y se obsesionan con ello. Además, deben tener en cuenta que esta faceta controladora suya hace que la obsesión sea cada vez más fuerte, lo que puede llevarlos a desequilibrios en la vida.

Libra

Los nativos de Libra no son signos que se obsesionen con las cosas. Es cierto que, a veces, les cuesta mucho decidirse por algo, pero si no les salen bien las cosas, suelen buscar otras. Son personas con un gran equilibrio en su interior y gran inteligencia emocional, por lo que la obsesión no está en ellos.

Escorpio

Escorpio es obsesivo en casi todo lo que hace. Son personas muy empáticas y con una visión que pocos tienen. Saben reconocer las oportunidades de la vida, y las toman sin pensarlo dos veces. Sin embargo, cuando quieren algo, les cuesta renunciar a ello y, este es el motivo por el que se obsesionan hasta límites poco saludables. Sobre todo, su obsesión se puede ver a la hora de proteger a los suyos.

Sagitario

Para nada obsesivo y es que Sagitario suele estar siempre feliz y alegre con todo cuanto tiene. Sabe que la vida nos aporta muy buenos momentos y cuanto necesitamos para ser felices, por lo que sabe esperar sin obsesionarse demasiado. Además, son personas que saben decir adiós cuando ven que las cosas están forzadas, lo que les permite vivir felices sin necesidad de obsesionarse para cambiar las situaciones que les rodean.

Capricornio

Capricornio es uno de los signos más obsesivos del Zodíaco, pero no en todas sus facetas. Debemos tener en cuenta que los nativos de este signo son conscientes de que consiguen las cosas a base de esfuerzo. Además, saben que rendirse no es una opción. Por ello, cuando se fijan metas van a por ellas y no dudan en hacer cuanto sea necesario para conseguirlas. De no ser así, se van obsesionando cada vez más, ya que no entienden que hay cosas que no se pueden conseguir.

Acuario

Los Acuario son muy libres e independientes, por lo que no hay lugar en su vida para la obsesión. Son personas de una gran intuición, por lo que suelen tomar buenas decisiones. Y, por ello, no suelen tener necesidad de obsesionarse con las cosas. Saben que lo que es para ellos llegará cuanto menos lo esperen.

Piscis

Piscis tiene un problema con la obsesión y es su necesidad de controlar todo cuanto sucede a su alrededor. Teniendo en cuenta que los planes pueden salirnos mal, la obsesión no es una opción. Por mucho que hagan para conseguir alguna cosa, deben entender que no siempre será así.

