Estamos en la temporada de Géminis y en unas horas llegará la Luna Llena en Sagitario. Los signos zodiacales deberán levantar su estado de ánimo y ponerse a pensar en su futuro y no perder tiempo lamentándose por el pasado. Es momento de demostrar que los obstáculos no se interpondrán en sus objetivos. Tiene que tener los pies en la tierra y mantenerse firme en sus ideas. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 13 de junio del 2022.

Aries

Tendrás un día de mucha lucha y grandes esfuerzos, pero quizás de pocos resultados. En realidad no se trata de que el día vaya a ser malo, sino de que la impaciencia te domina y tú lo quieres todo ya. Tienes que saber esperar, tomarte las cosas con más calma, pensar que todo florecerá a su debido tiempo.

Tauro

Te esperan grandes esfuerzos, sacrificios y trabajos en general, pero que te van a merecer la pena y también darán los frutos que esperas, ya sea ahora o algo más adelante. En realidad te encuentras en un buen momento, aunque todo ello se deba a tu trabajo más que a ayudas, facilidades o golpes de fortuna.

Géminis

La suerte está de tu lado a pesar de tus recelos y temores. Estás en un buen momento y el destino te va a dar lo que quieres o necesitas, y si no lo hace ahora sin duda lo hará un poco más adelante. Debes adoptar una actitud más confiada y no recordar tanto los errores o adversidades de los tiempos pasados.

Cáncer

Tienes un inmenso caudal de riqueza interior y cuando estás bien puede brillar en todo su esplendor. Pero tampoco debes extrañarte de que muchos de los que te rodean no te entiendan, ellos pisan el suelo, pero tú asciendes al mundo de los sueños que es tu cielo particular y lo que te llevará al triunfo final.

Leo

Te espera un día inestable o cambiante, no malo ni problemático, a lo mejor es en ti donde está el problema porque hoy no te contentarás fácilmente con las cosas y podrías mostrarte muy colérico o exigente por asuntos de poca importancia. Todo está yendo bien, aunque no de la forma que a ti te gustaría.

Virgo

Hoy vas a mostrar tu lado más severo en el entorno de tu trabajo. No soportas que las cosas se hagan de cualquier manera y mucho menos aún que tú, o incluso otros, hagáis los esfuerzos y luego el premio final se lo lleve otro. Estas injusticias te llevan a luchar y levantar los pies del tiesto, como te sucederá hoy.

Libra

Hoy te espera un día muy agradable, de esos en los que se recogen los éxitos o frutos de días o meses pasados, o se recibe alguna clase de reconocimiento. Un día de estos en los que con muy poco esfuerzo consigues, sin embargo, grandes frutos. Además, también tendrás momentos personales muy felices.

Escorpio

Hoy tendrás ocasión de mostrar uno de los rasgos más típicos de tu naturaleza, la obstinación o testarudez, la tendencia a mantenerte firme e inexorable, incluso si ese camino te podría acabar trayendo problemas. Un desencuentro de bastante poca importancia podría terminar en un desagradable conflicto.

Sagitario

Te encuentras entre dos caminos o incluso entre dos amores, pero no te angusties porque los dos son muy buenos y sea cual sea tu decisión, ten por seguro de que no te vas a equivocar. Ahora debes dejar que el corazón agarre el timón de tu destino y te lleve por la senda que más felicidad te pueda proporcionar.

Capricornio

Estás a las puertas de un gran triunfo o una gran realización en el trabajo y los asuntos materiales. Es la hora de recoger los frutos o recibir los merecidos reconocimientos, el momento final en el que estás exhausto tras los grandes sacrificios, cuando ya no puedes hacer nada más. Pero siempre al final todo llega.

Acuario

Te esperan realizaciones y buenas noticias, el fruto de tus esfuerzos va a llegar muy pronto, tal vez hoy mismo. Ahora debes levantar el ánimo, olvidarte de las penas y sufrimientos pasados, porque todo va a cambiar tanto si te lo parece como si no, y hoy sucederá algo que te hará pensar que lo bueno está muy cerca.

Piscis

Ahora debes luchar, enfrentarte con los obstáculos y también con tus temores internos. Es hora de tener los pies en la tierra y poner todo lo que puedas de tu parte, porque solo así el éxito está asegurado y te darás cuenta de todo lo que puedes lograr o toda la ayuda y la fuerza que los seres de luz te van a proporcionar.