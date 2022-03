Todas las casas astrales tienen algo que los atemoriza, tanto desde un punto de vista material como psicológico o emocional. Aquello que menos desean que les suceda, las pruebas o adversidades que más daño les ocasionaría podrían dejarles grandes traumas. Por eso enumeraremos los puntos más débiles y vulnerables de cada uno de los doce signos, para ver donde encontraremos sus mayores pesadillas.

El horóscopo plantea que cada astro tiene sus características propias y únicas, sus compatibilidades y un sin fin de símbolos afines a cada uno de ellos, por ejemplo sus colores, su forma de amar, de conquistar, su sexualidad, entre otras cosas. Generalmente, lo que más llama la atención de los signos son las virtudes, lo que los hace fuertes, lo que aman los demás. Pero la realidad es que también hay un “talón de Aquiles” que los vuelve vulnerables.

Aries

Los individuos nacidos bajo este signo son muy ambiciosos y temen no estar a la altura de las expectativas. En su mente tienen que ser buenos para todo y se esfuerzan toda su vida para ser perfectos. Se exigen mucho a sí mismos, porque tienen miedo de no ser respetados. Necesitan controlar todo, de lo contrario no pueden estar tranquilos.

Para este astro guerrero y voluntarioso no habría nada peor que la derrota. Lo peor que le puede pasar es quedar indefenso ante sus competidores o enemigos y verse sometido a la voluntad de otros. Esto es una manera de humillarlo y darle inseguridad y miedo.

Los puntos débiles de los Aries son su orgullo y la pérdida del control.

Tauro

Son personas tan intensas que tienen miedo de cansar a la gente. Les asustan los cambios y salir de su casa, porque se sienten inseguros ante lo desconocido. No suelen lanzarse a cosas nuevas, suelen ser gente de costumbres, por eso ante cualquier posibilidad de salir de su zona de confort se desquician.

Es uno de los signos más vicioso y apegado a los placeres materiales como el dinero y las cosas buenas, por eso ante verse privado de todas estas cuestiones puede ser su mayor tormento. No hay nada peor para este signo acumulativo como la pérdida absoluta del patrimonio y todo lo ganado.

Los puntos débiles de los Tauro son su testarudez y la inseguridad.

Géminis

Las personas que nacieron bajo esta estrella se muestran como buenos para todo, pero al querer hacer todo se dan cuenta de que no llegan a nada profundo y serio. Les cuesta mucho tomar responsabilidades importantes como puede ser un noviazgo, aunque a la vez tienen un miedo atroz de quedarse solos. Por este motivo, dentro de ellos se desata una feroz disyuntiva que los deja un papel débil.

No puede haber peor experiencia para estos nativos que verse absolutamente incomunicados y aislados, ya sea por motivos físicos, psicológicos o mundanos, la soledad es su peor pesadilla. También su talón de Aquiles es verse sometidos a una estricta rutina, necesitan constantemente aventuras.

Los puntos débiles de los Géminis son su versatilidad y su falta de responsabilidad.

Cáncer

La virtud de protección al otro se vuelve su peor enemigo. Si bien son un signo bastante positivo, siempre piensan que les va a pasar algo malo. Por otro lado, los celos y sus inseguridades les hace ser posesivos, desconfiados y absorbentes, lo cual puede hacer fracasar sus relaciones y los cambios en su vida les crean inseguridad.

Nada aterrorizaría más al signo más intimista y sensible del Zodiaco que verse privado de su familia y hogar. En su caso, el rechazo y la soledad es otro de los puntos débiles de este astro. La sensibilidad los pone al límite de sus capacidades mentales y físicas.

. Los puntos débiles de Cáncer son su miedo a los cambios, los celos y su inseguridad afectiva.

Leo

Si hay algo que caracteriza a este signo es su falta de paciencia, puede tomarse por egocentrismo y falta de tolerancia, cuando no es así. Esto se une a lo impulsivo que es, se lanza a todo sin haber reflexionado adecuadamente.

No hay nada más terrible que verse imposibilitados de poder realizarse y hacer lo que desean en la vida. Sentirse derrotados o fracasados en su profesión o en sus hobbys es lo peor que les puede pasar. Estar enfermos o bajo el mando de otros, les significa humillación y maltrato psicológico.

Los puntos débiles de los Leo son su impaciencia y el ser demasiado impulsivo.

Virgo

Es un maniático del orden, de la organización y de la limpieza, esto hace que pierda demasiado tiempo planificando, en lugar de actuar. Tiene miedo a las enfermedades, por eso es un ser un obsesivo. Lleva un estilo de vida intenso, que lo aleja bastante de la vida social. Esto lo hace parecer raro y antisocial.

Estos nativos aman el trabajo y las responsabilidades y necesitan que les reconozcan el esfuerzo que hacen. Si no son recompensados y amados por sus actividades, les significa un gran fracaso para ellos.

Los puntos débiles de los Virgo son sus manías, su pudor y su hipocondría.

Libra

Por naturaleza, este signo necesita analizar bien un tema antes de tomar una decisión. Odia la injusticia y siempre perderá el tiempo que haga falta para tomar una decisión correcta. Por otro lado, son capaces de dejar algo importante o de mostrarse frívolos, antes de discutir o pelearse con alguien.

No hay nada peor para este astro, que ama la paz y la concordia, que vivir en medio de un ambiente de extrema tensión, violencia y agresividad del que no se puede escapar por ningún lado. Sufren mucho la soledad, la separación o no poder compartir la vida con nadie, ya que no pueden estar solos.

Los puntos débiles de Libra son su inseguridad ante la toma de decisiones y el miedo a los enfrentamientos.

Escorpio

Es uno de los signos más posesivos, celosos y pasionales, por lo que más temen es ser traicionados. Esconden sus emociones y estudian la manera de manipular la situación para su beneficio. Son impenetrables e inmutables por fuera, pero en realidad sufren por dentro y tienen miedo de perder el poder sobre los demás.

No puede haber peor prueba que no poder realizar bajo ningún concepto sus impulsos. También estos nativos pueden sufrir terribles tormentos espirituales y emocionales, inmensos resentimientos y rencores con aquellos que les fallaron.

Los puntos débiles de Escorpio son la inseguridad emocional y la pérdida de control.

Sagitario

Ellos únicamente quieren positivismo y optimismo a su alrededor. No permiten que nadie les corte y o les quite su libertad. Si esto pasa, su vida estará acabada. No les gusta que nadie les mande, porque odian a los ignorantes y tienen miedo de no ser suficientemente capaces para estar a cargo.

El verse decepcionado o traicionado es uno de sus miedos más profundos. También el vivir una existencia atados o esclavizados a un círculo muy pequeño, sin poder viajar o relacionarse. Sufrir amargas pruebas y sufrimientos, materiales o espirituales, que paralizan la alegría de vivir.

Los puntos débiles de Sagitario son su miedo a la pérdida de libertad y su odio a todo lo negativo.

Capricornio

Toda su vida tratan de tener la mejor formación para ganarse bien la vida. Su mayor miedo es perder el trabajo y no tener dinero. Su exceso de comodidad les hace perderse un montón de oportunidades. Temen no mantener su juventud.

Luchan durante toda su vida por alcanzar una meta o una ambición material, ya sea el poder o la riqueza, por ellos lo más terrible es el fracaso, perderlo todo después de haber luchado durante décadas, la miseria, la cárcel o el exilio o la persecución.

Los puntos débiles de Capricornio son su frialdad y la falta de dinero.

Acuario

Su gran temor es no enterarse de las cosas, no poder ser innovadores y creativos. Necesitan hacer cosas nuevas a diario, la monotonía les mata. También van a sentir el mayor dolor cuando se vean rechazados y no encajen en ningún grupo ni tengan amigos, vagando en soledad sin ninguna esperanza.

Este signo siente mejor que nadie la amistad y la unión de almas, el compartir juntos grandes sueños y esperanzas de cara al futuro, por eso no habrá mayor dolor para ellos que verse privados de todas estas cosas, o ver como fracasan y se hunden sus sueños y esperanzas o son traicionados por sus amigos y ven como estos se convierten en enemigos.

El punto débil de acuario es caer en la monotonía.

Piscis

Son personas curiosas, versátiles, que son felices haciendo un montón de cosas, por lo que crean su propio mundo de felicidad. El problema es que se generan su burbuja y a veces, pierden la noción de la realidad y desconectan de ella. También les encanta ser amados y se entregan totalmente, por lo que su gran temor es ser abandonados.

Es el signo más espiritual de todos. También, el nativo puede autodestruirse mediante drogadicción, alcoholismo y otras cosas. Finalmente, el mayor temor es la soledad.