El mundo de la astrología no pretende, o no debería, ser una forma de condicionarnos a la hora de desenvolvernos individual y socialmente. Se trata del estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo y, si bien es un área de estudio que nos proporciona una serie de características, esto es solo un bosquejo y no nos define como personas.

Más allá de eso, es cierto que existen ciertas características de cada signo que los llevan a ser más o menos armónicos a la hora de vincularse. Es así como se producen ciertas “compatibilidades” - o no - dependiendo los rasgos que cada signo adquiera en cada persona, en confluencia con el resto de la información de su carta natal completa.

.

De esta manera, podemos delinear pares de signos que son “incompatibles” y que tienden a tener una convivencia poco armoniosa que los podría llevar a directamente no soportarse.

Según el sitio web Terra, todas las personas guardan algo de rencor u odio por otro ser que tiene un signo zodiacal diferente, lo que puede derivar en falta de afinidad o desconexión.

Los pares de signos que pueden llegar a odiarse

Aries y tauro

Aries es un signo de fuego que se caracteriza por tomar la iniciativa e ir al frente. Emprendedores por naturaleza, les cuesta mucho quedarse quietos y están continuamente en movimiento. Son personas enérgicas, aventureras y con entusiasmo, que adoran la libertad, los retos y las nuevas ideas.

Por su parte, Tauro es un signo fijo de tierra, por lo que tiene un ritmo mucho más lento, y que adoran sentir seguridad. Son firmes, decididos y constantes. Si bien son muy realistas, prefieren creer que todo es para siempre ya que la idea del cambio los desestabiliza y le da inseguridad.

Al contrario de la efervescencia de Aries, que es decidido y veloz, Tauro necesita tomarse todo el tiempo del mundo para llevar a cabo sus tareas y, sobre todo, para tomar decisiones.

Capricornio y Piscis

Capricornio es la entrada en el mundo material. Son personas perseverantes, súper planificadoras y calculadoras, que se toman su tiempo para la concreción de sus objetivos. Tienen una fuerte voluntad y grandes ambiciones.

Capricornio se relaciona con dificultad y mantiene un férreo control sobre sus emociones. Son muy tradicionales y convencionales, no les interesa llamar la atención y siempre asumen muchas responsabilidades.

Por el otro lado, Piscis es el signo de agua, el mundo emocional. De naturaleza cambiante, contradictoria e inconstante, son sensibles, soñadores e intuitivos, además de influenciables y perceptivos. Absorben todo tipo de impresión con peligro de caer en la confusión y desorganización.

Con grandes valores espirituales, los piscianos son desapegados a lo terrenal y más relacionado a lo trascendental, al contrario de Capricornio, el signo más tacaño y apegado a lo material del zodiaco.

Acuario y géminis

Acuario es el signo más independiente de todos. Poseen un sentido de la libertad que los impulsa a pelear contra toda actitud convencional y restrictiva. De mente innovadora y contrapuesta a cualquier forma de conservadurismo, se los puede llegar a juzgar de rebeldes e inadaptados.

Los acuarianos tienden siempre a lo nuevo, lo moderno y poco convencional. Todo el tiempo están en busca de la novedad y van hacia lo que quieren sin detenerse y con obstinación. Es un signo inteligente y muy creativo.

Geminis, como Acuario, son signos de aire que por lo tanto representan el mundo mental. Los geminianos son muy curiosos y poseen una gran capacidad intelectual y de comunicación, son rápidos e ingeniosos.

Capaces de hablar de muchos temas y sobresalir, pueden llegar a chocar con acuario para disputarse ser el alma del círculo social, cada uno a su manera, ya que a ambos les gusta interactuar, hablar y comunicarse en general.

Pero cuando un geminiano necesita escabullirse en su caparazón de seguridad y llega un acuariano extrovertido, puede llegar a haber cortocircuito, dentro de sus mismas similitudes. Mientras Geminis busca amistades de calidad, Acuario busca diversión y recargar energías.

Leo y virgo

Los leoninos son los más egocéntricos del zodiaco y lo que buscan es ser el centro de la atención: son el sol de la astrología. El fuego les permite destacar en cualquier escenario, pero Virgo, el signo más estructurado y neurótico, destaca por su gran inteligencia y perfeccionismo.

Los leoninos suelen ser seguros de sí mismos, irradian fuerza, confianza y son sumamente dominantes y con un gran sentido de liderazgo, un rol que les surge naturalmente. Son creativos, apasionados y muy orgullosos.

También, suelen ser muy dramáticos, algo que Virgo detesta. A los virginianos les agrada lo oculto, lo reservado y menos visible. Suelen ser tímidos, conservando sus cartas celosamente escondidas, mientras que Leo busca llamar la atención constantemente.

Sagitario y Cáncer

Sagitario es un signo muy inestable, va y viene de situaciones y sentimientos y no se le mueve un pelo: va para adelante. Hace lo que le viene en gana, y Cáncer piensa en todas las consecuencias que las decisiones pueden tener en su vida.

Los sagitarianos mueren por la diversión y el entretenimiento, son extrovertidos y carismáticos. Por otro lado, los cancerianos aman la tranquilidad y el silencio.

Los sagitarianos se destacan por su entusiasmo, jovialidad y alegría; son amantes de la diversión y tienen mucha fe en la vida y en el futuro, siendo el signo más optimista del zodiaco.

Sagitario es curioso, ágil e impulsivo. Le gusta el contacto con la gente, viajar, explorar y estar en continuo movimiento. Son versátiles y les encanta la aventura y lo desconocido.

En contraposición, Cáncer es el signo del hogar, de las raíces, y de la madre. Están guiados por una profunda intuición, saben cuándo avanzar y cuándo retirarse y están regidos por el mundo emocional. Son conservadores y necesitan seguridad para poder desenvolverse.

Libra y escorpio

Libra puede llegar a ser hipócrita y prefiere evitar cualquier tipo de conflicto o problema, mientras que Escorpio es atrevido y pasional y le gustan las cosas directas.

Libra es equilibrio, justicia y equidad. Prefieren las formas armoniosas, la elegancia, el buen decir, la belleza de las ideas y la conducta moral, la moderación y la diplomacia, siendo la violencia en cualquiera de sus formas su peor enemigo.

De la vereda de enfrente tenemos a Escorpio, los temidos del zodiaco. Son emotivos e intuitivos, pero factibles de desbordar y explotar en cualquier momento. Los escorpianos tienen una inteligencia crítica y combativa, y no tienen ningún problema en ir al choque si la situación lo amerita. Son apasionados, celosos y posesivos.