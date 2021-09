En la astrología, Venus es el planeta que rige el amor y la expresión del ser. Esto significa que, según la posición en la que se haya encontrado ese planeta el día de tu nacimiento, tu personalidad y tu apariencia se habrán moldeado acorde a ciertos patrones que te convertirán en una persona más atractiva y sensual para los otros.

Todos somos seres únicos y merecemos vivir y tener los mismos derechos en este mundo, más allá de cómo nos veamos, de nuestra forma de ser y de actuar. Nuestra presencia en este mundo nos convierte en seres únicos y valorables. Así todo, es innegable que, por su carácter, sus cualidades mentales o psicológicas, o sus características físicas, algunas personas se vuelven hipnóticas ante los demás.

Las personas con Venus en Tauro, Libra y Virgo suelen ser las más atractivas de todas.

“Tiene ese no sé qué…” es una frase muy común cuando no se sabe explicar por qué algunas personas nos atraen sexual o afectivamente. Venus tiene mucho que ver en esta cuestión, y seguramente, si el día de tu natalicio la posición de este planeta se encontraba en los signos de Tauro, Libra o Virgo, es posible que seas considerado como alguien atractivo físicamente.

En tanto, otra de las características a tener en cuenta para la astrología en esta materia es el ascendente que tenga la persona. Un ascendente que cae Tauro, Libra o Virgo, puede confirmar la belleza de la persona, y más aún si vemos que se corresponde al planeta Venus.

En esta nota nos compete hablar no de los signos más bellos o atractivos del zodiaco, sino de aquellos que por razones de los astros, son considerados los más feos del horóscopo.

Estos son los signos más feos o poco agraciados del zodiaco, según los astros.

¿Cuáles son los signos más feos del zodiaco, según la astrología?

Acuario

Las personas regidas por el signo de Acuario son las que encabezan este ranking. Son las más encantadoras y muy ambiciosas, ya que se caracterizan por esforzarse en llegar alto en todo lo que se proponen. Sin embargo, no son de los más agraciados en cuanto a la belleza se refiere.

Leo

En segundo lugar, podemos señalar a los leoninos. Este no suelen ser cómo el signo de Acuario de encantador: su arrogancia y sus celos les hace volverse muy feos por dentro. Cuando este signo comete un error, es raro escucharlo pedir perdón. Es más, intentan derribar al que arremete contra ellos. Los de Leo también se caracterizan por tener menos virtudes físicas que el resto de los signos del zodiaco.

Capricornio

El signo de Capricornio suele representar a personas y con malos sentimientos hacia los demás. Tiene un manto de maldad que los cubren y no les importa que sea evidente. Se trata entonces de un signo que puede resultar algo feo tanto por fuera como por dentro.

La astrología puede ir a fondo y explicar cómo es el comportamiento y la personalidad de cada persona según su signo y sus distintas casas.

Géminis

Géminis no es bien puntuado por sus características físicas. Este tipo de signos, además de tener menos virtudes con respecto a su apariencia, tienen una doble cara que les hace tener una parte oscura y malvada. Pueden parecer muy dulces y saludables, pero se transforman cuando las cosas no se hacen como ellas quieren. Es por esto que, si perteneces a estos, deberás trabajar mucho en esa doble personalidad para que tus actos no te pasen factura más adelante y hieran a personas a las cuales aman.

Atención: repetimos que, si algo está claro, es que cada persona es diferente y la belleza nunca debe suponer un obstáculo en la vida. La verdadera belleza de una persona se esconde en su interior y es su alma, la que va a dictar el destino y la obtención de todas sus metas.

Estos son los signos que se consideran los más feos del zodiaco según las normas de los cuerpos celestes, pero esto no quiere decir que el resto de signos tengan porqué ser más atractivos o menos atractivos.