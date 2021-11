Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos que no importa lo que hagan, siempre están metidos en problemas. Y no solo eso sino que generan daño colateral, por lo que esta información te servirá para saber con quienes tendrás que mantener distancia. Hay tres signos que se destacan por siempre traer problemas. No importa cual haya sido su intención, el conflicto es parte de su vida.

Se sabe que cuando están presentes, algo extraño puede ocurrir, ya sea porque ellas lo provocan, o simplemente porque son perseguidas por la mala suerte. Es una cuestión de energía y no lo pueden evitar. Se trata de Aries, Leo y Escorpio, tres signos que derrochan intensidad, pasión y energía.

.

Aries

Emana fuego por doquier y necesita ser el líder donde quiera que vaya. Pero esto no implica que sea un líder positivo. Su carácter fuerte hace que ha veces pierda la cordura, como bien lo representa la cabra. No nacieron para tener límites, y cualquiera que se interponga en su camino se las verá feas. Es caprichoso como el solo y si no tiene lo que quiere en el momento, llega Lucifer en cuestión de segundos.

Leo

No solo es consentido, mimado y engreído, sino arrogante. No es raro que tengan enemigos a donde quiera que vayan, y eso significa que su compañía puede traernos problemas. Procura no hacerles caso ni dejarte llevar por su manipulación. Como bien lo representa el león, cuida su terreno más que nadie y cualquier intruso se las verá negras. Los leo están acostumbrados a dar órdenes, y en muchas situaciones se aprovechan de eso para que otros hagan lo que ellos en el fondo no quieren o no se atrevan a hacer. Aquí es donde si caes, te meterás en problemas.

Escorpio

Es oscuro, misterioso, siniestro y manipulador. No caigas en las garras del escorpión porque te sumergirás en lo más profundo. Lo más complicado que tienen es cuando se dejan llevar por la pasión y nos arrastran a sus aventuras, que no siempre son buenas. Los regidos por Marte y Mercurio son capaces de enojarse sin mucho problema, y una vez que entran en este estado, sólo podrán verle el lado malo a las cosas y atraerán situaciones peligrosas.