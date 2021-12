Las fiestas de Fin de Año están cada vez más cerca y el zodíaco tiene reservada una sorpresa especial para cada signo. Cada uno de los doce integrantes del mundo astral tiene designado un objetivo para disfrutar de los últimos días del año.

Y no solo eso… También, para aprender y reflexionar a modo de balance para no repetir conductas perjudiciales en el 2023 que está a un pacito de arrancar y que promete renovar las energías de todos. Para los arianos, en lo que resta del mes tiene la gran posibilidad de enfocarse en el amor propio que tienes y potenciarlo. Es el momento ideal para darte la importancia que tiene y ocupar el lugar que realmente mereces.

En cuanto a los taurinos, se vienen días en donde tendrás que desarrollar una paciencia especial para dejar pasar las cosas que no te agradan de tu alrededor. Pero lo bueno es que estarás mas atractivo que de costumbre y eso generará que se te acerque mas gente que lo habitual.

Si se trata de los geminianos, este tiempo te permitirá despejar tu mente de dudas y pensamientos invasivos que no te suman en nada y, a partir de eso, encontrarás la clave para no sufrir mas. Hay alguien que está dispuesto a conocerte de una manera mas profunda.

Para los cancerianos, nada ni nada les arrebatará una sensación especial de satisfacción que siente en lo mas profundo de su ser. Te quiere como nunca lo has hecho y un ser muy especial te permitirá sonreír todos los días, a partir de ahora.En cuanto a los leoninos, son momentos de aprender que no siempre todo pasa por vos y nada mas que por vos. Y que no podés esperar que todo resulte como a vos te gusta porque sino te decepcionas. Déjate llevar y no te crees demasiadas expectativas.

Si se trata de los virginianos, este final del 2022 te permitirá recuperar la ilusión si te encuentras en pareja como si estás soltero. Sentirás una energía especial que te empujará a hacer distintos tiempos de cosas que no concretaste hasta ahora. En cuanto a los librianos, este último período del año te permitirá aclarar todas tus ideas y dar ese paso que tanto ansiabas. Es momento de pasar las páginas del pasado y avanzar en nuevas direcciones. Para los escorpianos, te permitirás aclarar todos los asuntos que tienes pendiente hace un tiempo largo, previa reflexión sobre lo que haya pasado con tus relaciones y vínculos a lo largo de los meses.

Si se trata de los sagitarianos, serán momentos de encontrar el equilibrio que andabas necesitando después de tantas desaventuras que tuviste durante el año. Y, a partir de ahora, la clave estará, también, en no derrochar un solo minuto de tu tiempo tras aclarar, en tus ideas, lo que realmente quieres para tus relaciones. En cuanto a los capricornianos, estarás enfocado en el amor propio dejando a un lado y por un tiempo, todo tipo de responsabilidades. Es momento de tomarse la vida con un poco mas de calma y hacer un trabajo de introspección personal.

Si se trata de los acuarianos, las fiestas te permitirán dejar atrás al pasado y vivir, con la mejor de las intensidades, el presente. Será importante que te dejes llevar por una grata sorpresa que, en especial para tu signo, tiene preparado el amor para ti. Y para los piscianos, se vienen tiempos inolvidables estés en pareja o no. Este mes está dispuesto a entregarle, desde lo energético todo lo que mereces. Pero, claro, también tendrás que aportar “tu granito de arena” tu parte.