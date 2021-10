Dentro del esoterismo, los astros son los encargados de repartirle a las personas las cualidades, debilidades, virtudes o defectos con los que se manejará en la vida. Y mientras todos los signos traen con sigo cualidades positivas, hay cinco en la rueda zodiacal que acarrean con ellos una debilidad para el estrés.

En esta lista se encuentran los signos que más problemas tienen para encontrar la calma frente a situaciones adversas, y que se viven haciendo la cabeza por todo. Si encontrás tu signo en esta lista no desesperes; mientras la astrología reconoce que las constelaciones nos afectan, no tienen por qué determinarnos.

.

5. Escorpio

Para este signo, el manejo de las emociones representa todo un reto, situación que les genera ansiedad y los hace ser desconfiados, algo que suele generar mucho estrés en ellos. Escorpio puede mantener las cosas alejadas por un tiempo, pero eventualmente dejará que su estrés explote y golpee a los culpables. No soportará la presión y la tensión solo, lo que dificultará la vida de cualquier persona a la que considere responsable.

4. Virgo

Los nacidos bajo Virgo se caracterizan por ser demasiado perfeccionistas, y esto puede volverlos muy nerviosos e incluso aprehensivos, algo que puede llegar a causarles problemas de salud. Los Virgo son maestros en asumir responsabilidades y hacer las cosas a su manera, lo que casi siempre viene acompañado de estrés. La tranquilidad no existe cuando este signo se compromete y ve que otras personas no aportan como deberían. No cargará con la culpa, y hará que todos se den cuenta de ello.

3. Aries

Debido a su impaciencia, Aries está en la lista de los signos más nerviosos del zodíaco.

Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por ser impacientes y querer que las cosas se den lo más rápido posible, haciendo que sean sumamente nerviosos. El Aries es confiado y valiente, pero es muy fácil que se estrese y, en consecuencia, que explote contra cualquiera a su alrededor. Cuando comienza a dar órdenes, a levantar la voz y a sentirse abrumado, las cosas seguramente se volverán preocupantes, y ocultar lo que siente no es una opción.

2. Cáncer

Cáncer puede llegar a ser considerado como una persona caprichosa e inmadura: al no conseguir lo que quiere no sabe cómo manejar la frustración y termina sucumbiendo al estrés. El lado responsable y político de los cancerianos puede desaparecer cuando se sienten estresados, sobre todo si ese malestar es otra persona. Sus palabras y acciones pueden ser duras ya que quitará el peso de sus hombros por un momento y liberará lo que siente. La posibilidad de que se enoje después de eso es enorme.

1. Géminis

Géminis se corona como el signo más nervioso del zodíaco. Las personas nacidas bajo este signo se estresan con facilidad, les abruma pensar en los deberes y responsabilidades que tienen en su día a día. Suelen ver el lado negativo de las cosas y casi no se percatan es que ellos mismos se boicotean al inventarse demasiados problemas.

Son seres que necesitan estar en movimiento aunque implique asumir muchos compromisos. Es habitual que los geminianos se vean nerviosos todo el tiempo. Se les hace muy difícil mantener la calma cuando las cosas no están en sus manos.