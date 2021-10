Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos más intensos. Pero la pregunta es ¿A qué llamamos intensidad? El término es muy abarcativo y puede ser aplicado a muchas cosas, pero fundamentalmente, implica la “vehemencia de los afectos del ánimo”. Esto significa que quienes poseen esta característica muestran en sobre medida sus sentimientos por los demás, y no solo eso, sino que cuando sienten, lo hacen a fondo. Para ellos no existen los grises.

A continuación, el cuarteto de signos más intensos del zodiaco.

Escorpio

Es el más intenso del zodiaco y es su principal característica. Si un escorpiano te quiere, te lo demostrará las 24 horas del día. Y no solo cuando se trata de personas, sino también de sus objetivos. No para hasta conseguir todo lo que se propone y no hay obstáculos que lo detengan.

En el amor, serán bastante intensos con sus parejas, ya que les gusta disfrutar todos los aspectos de la relación. Explorarán a profundidad los sentimientos propios y de sus compañeros. Entregan su corazón y esperan lo mismo.

Tauro

Los Tauro son por naturaleza personas muy tercas en sus decisiones. Esto los lleva a ser intensos cuando se proponen algo. Así que no descansarán hasta conseguir lo que quieren, aunque eso los lleve a ser vistos como cansones. Son de perseverar y triunfar. Son apegados a su rutina y sus ideales son intensos. Es muy raro que logres que un taurino cambie de opinión.

En el amor, las personas nacidas bajo este signo disfrutan mucho de estar en pareja y de consentir a sus compañeros. Se sienten afortunados y gozan de cada emoción o sentimiento que su pareja les despierte.

.

Leo

Los leones del zodiaco son intensos en todos los ámbitos de su vida. Trabajan duro, se divierten mucho y consiguen lo que quieren gracias a su perseverancia. No hacen nada a media máquina. La diversión, el ocio al igual que el trabajo y los compromisos los llevan a cabo de lleno.

Leo tienen mucho que dar y su energía puede llegar a ser desbordante para los demás. A veces su energía abruma pero es porque es juguetón y cariñoso. Todo lo que tiene adentro necesita sacarlo y demostrarlo, no reprime nada. En las relaciones amorosas, las personas nacidas bajo este signo se esfuerzan bastante en complacer a sus parejas. Sin embargo, puede que sus intenciones no sean bien correspondidas precisamente por la intensidad de sus afectos.

Aries

Los Aries son personas muy apasionadas en todo lo que hacen. El fuego los caracteriza, por ende, la impulsividad, el embión y la energía es lo suyo. Es muy raro que un ariano piense las cosas antes de hacerlas. Cuando quieren algo, se mandan automáticamente aunque las consecuencias sean severas.

En sus relaciones amorosas son muy pasionales, aunque les cuesta enamorarse. Tienen una personalidad muy fuerte y demuestran sus sentimientos de forma honesta y sincera, pero esperan recibir lo mismo a cambio.