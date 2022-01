Cada mes, los astros nos sorprenden con un movimiento, fenómeno, retrogradación o eclipse nuevo. El primer mes del año, enero llega con energías renovadas para iniciar un nuevo ciclo solar y trae novedades para cada uno de los doce signos del zodíaco.

Enero es la temporada de Capricornio, que trae aires de responsabilidad y ambición como características principales. Este signo de tierra es realista y tiene los pies plantados en el suelo, actitud potenciada por Saturno, el planeta que lo rige y es conocido por representar la estructura.

Todo apunta a un mes de actividad intensa, donde tomaremos fuerza para conseguir los objetivos planeados. Pero hay que tener cuidado de no dejar de lado las emociones, a menudo nubladas por tanto esfuerzo. Para conocer la fortuna que depara el primer mes de 2022, esta es la suerte de cada signo en enero:

Capricornio

Enero recibe a Capricornio desorientado y perdido. Este signo enfrentará una gran variedad de problemas a lo largo del año nuevo, pero todos ellos ayudarán a evolucionar en la persona que deberás ser para cumplir tus objetivos. Es solo cuestión de tiempo para que te adaptes a este nuevo año; cuanto antes lo hagas más rápido triunfaras.

Acuario

Para Acuario, el 2022 trae un dilema que lo obliga a elegir entre dos opciones: el amor o el dinero. Esto no quiere decir que no pueda tener los dos, pero sin duda uno florecerá más que el otro. Enero es un buen momento para reencontrarte contigo mismo. No desaproveches las oportunidades que se te presentan.

Piscis

Durante el nuevo ciclo, Piscis se encontrará en un lugar propicio para cerrar etapas y terminas ciclos. No hay tiempo para dudar de tus instintos, mantente alerta ante las señales negativas de las personas que entran a tu vida. Durante enero te encontrarás más enamorado si estas en pareja, si no es tu caso te volverás un apasionado de alguna actividad.

Aries

El año para Aries comenzará de forma negativa, por lo que el primer mes del 2022 lo enfrentará con problemas que creía resueltos el año pasado. No vale la pena desesperarse; lograrás reponerte si eres hábil con tu tiempo y si sabes aprovechar tus energías tanto mentales como físicas.

Conocé la fortuna que espera a tu signo del zodíaco en el mes de enero.

Tauro

Tauro ya tiene la lista de metas a cumplir este 2022, aunque no quiera admitirlo por miedo a quedarse corto en su ambición. No hay sitio ni razón para las dudas. Respecto a enero, los nacidos bajo este signo encontrarán un problema con una vieja amistad. Si se manejan con prudencia y sabiduría, lograrán reconstruir el puente que se cayó.

Géminis

Es crucial para las personas de Géminis aprovechar las nuevas energías del año para soltar aquello que los retiene; las anclas son para los barcos y naves marinas, no para las personas. Durante enero, se encontrarán preparados para un problema que verán venir desde lejos.

Cáncer

2022 tiene muchas sorpresas por delante, pero los caminos no están trazados aun; lo que hagas la primera mitad del año definirá el final de tu calendario. Durante enero tendrás un conflicto con una compañera de trabajo. Si no se trabaja a tiempo, el conflicto surgirá en el ámbito que sientes que es una obligación o un deber.

Leo

Los leoninos deberán confiar más que nunca en sus sentidos afilados si no quieren permitir que sus objetivos se escapen de entre sus manos este 2022. En enero los signos de Agua te irritarán con más facilidad, pero ten cuidado de no discutir con personas candorosas.

El primer mes de 2022 trae suerte y problemas para los signos zodiacales.

Virgo

2022 será un año de transformación y cambios. No todos positivos ni negativos, serán ambivalentes como la vida misma. Durante enero trata de evitar a los nacidos bajo Libra y Géminis: tus choques con ellos están casi predestinados.

Libra

Este será el año donde deberás equilibrar tu vida. De no hacerlo, las partes que aprecias, pero descuidas volará y desaparecerá de tu historia. Durante enero no tendrás muchas sorpresas, pero durante la última semana del mes te toparás con una persona inesperada.

Escorpio

Este año deberás dejar de gastar tus energías mentales y comenzar a gastar tus energías físicas si quieres conseguir cosas en este plano. Enero se pasará tan rápido que no te darás cuenta por lo que es recomendable que no pierdas el tiempo y comiences a planificar tu 2022.

Sagitario

Este 2022, la armonía y el caos están presentes; con cuál te encuentres dependerá de hacia dónde apuntes la fecha forjada por tus acciones. Enero será un buen mes para ti siempre y cuando te cuides del calor.