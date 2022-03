La temporadas Piscis se acerca a su final y los aires de un recambio de energía que comenzará con Aries en unos días están en marcha. Este fin de semana los signos del zodiaco estarán abocados a descansar y a planificar lo que queda del primer semestre del año que arrancó con varios fenómenos como la Luna llena y nueva.

Sin embargo, este sábado 19 de marzo algunos signos del horóscopo podrían verse afectados por un inesperado llamado que les traerá nuevas noticias en relación a áreas como amor, dinero o trabajo, como así también valiosos consejos a tener en cuenta.

¿Cuáles son los signos que recibirán un inesperado llamado?

Aries

El primero de la lista es el primer signo del zodiaco y protagonista de la próxima temporada que se acerca. Este sábado los arianos estarán con algunos pensamientos que los llevarán al pasado y se sentirán algo melancólicos. En esta ocasión es necesario saber que los recuerdos negativos generan una carga mental extra que no es buena. Habrá un llamado importante que les traerá ese consejo que necesitaban. Aries tiene que saber aprovechar la tranquilidad que los rodea en estos momentos.

Tauro

Para el segundo signo del zodiaco será un sábado de encuentros, ya sea con familiares o vínculos del tipo amoroso que los motivará este día. Para aquellos que están en la etapa de conocer a alguien lograrán entrar al corazón de aquella persona que apareció en sus vidas hace poco tiempo. Por lo tanto, si están enfocados en asumir un compromiso o están en uno es importante evitar y dejar las tentaciones del pasado atrás. Un llamado les traerá novedades en el plano de las actividades, no deberían dar negativas a las propuestas para relajarse.

Géminis

Los geminianos tienen el deseo de tomarse esta jornada para darse el gusto con algo que los haga sentir que sus pies están sobre la tierra y también para tomarse bien su rato de soledad. No hay nada de malo en tomarse un tiempo para estar consigo mismo, sobre todo si no han tenido días buenos a causa del trabajo o vínculos que no funcionaron como esperaba. Si reciben un llamado con una propuesta que les resulte atractiva para distenderse pueden tomarla, siempre y cuando así lo sientan.

Cáncer

Los canceriano tendrán un día a plano para pasar el tiempo con personas de su interés, pareja o personas que recién estén comenzando a conocer. Aunque también hay tiempo para dedícarselo a la famia. Hay mucha energía positiva y sus afectos están muy cerca de ustedes, hay un apego sano. En cuanto a lo económico verán como sus finanzas de a poco se van acomodando, tengan paciencia porque es clave. Un llamado los conducirá a analizar algunas relaciones, vayan con cuidado.

Leo

Leoninos deberán manejarse con cautela este sábado. Traten de no generar situaciones equivocas o alterar los ánimos en encuentros que tienden a lo cómico. Eviten las respuestas sobre cuestiones de las que no estén muy seguros, ante la duda es mejor callar o investigar más fondo, siempre con cuidado. En relaciones con otras personas es fundamental el respeto mutuo. Este sábado podrán verse afectados por un llamado que no esperaban, tengan en cuenta analizar los pro y los contra antes de tomar una decisión.