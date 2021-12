Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

A la hora de recurrir al horóscopo, mayormente es por tres motivos: el futuro, el amor y los secretos de cada signo. Quien se embarca en una relación lo primero que se busca como dato de color es el signo del zodiaco de la respectiva pareja. Aqui es donde podemos encontrarnos con buena información, o mala. Si es histérico, obsesivo del orden, sensible, responsable, caprichoso, enérgico o peleador son todos datos que aporta el horóscopo.

Es por eso que esta información según Horóscopo Negro, te será útil tanto a la hora de embarcarte en una relación, como para cualquier vínculo que tengas establecido. Hoy te mostraremos del primero al último, los signos más crueles del zodiaco. Tanto en una relación amorosa como también en la vida misma. Esto no quiere decir que sean malos por naturaleza, sino que su lado oscuro les reluce más fácilmente.

1. Escorpio

Es el rey o la reina de la maldad cuando quiere. Si alguien quiere mantener su vida a salvo, mejor que no se meta con el escorpión. Por naturaleza es bueno, pero es el que menos le tiembla el pulso a la hora de sacar sus pinzas y clavárselas a quien considere que se lo merezca.

2. Capricornio

Puede volverse muy despiadado cuando le rompen el corazón. Su dignidad está ante todo y es de esos que no le gusta que lo pasen por arriba. En estos casos su corazón se congela y solo se ocupa de darle a quien sea su merecido.

3. Piscis

Eres retorcido y rencoroso y si quieres, sabes que tienes la capacidad de hacer la vida de alguien un infierno. Tiene la capacidad de saber lo que siente la gente, y utilizarlo a favor suyo, o mismo en su contra.

4. Géminis

Puedes ser dulce pero también uno de los más venenosos si te tratan mal. Tu veneno es mortal, y sólo si lo aplicas una vez. Tú eliges cuando. Es manipulador, calculador y engaña a través de su mascara carismática.

5. Leo

Que seas el rey no hace que seas el más tirano del Zodiaco pero si hay que reconocer que se hace lo que tú dices. Mandar te gusta y tienes que admitirlo. Si alguien te desobedece, o no te adula, puede que saque lo peor tuyo.

6. Aries

Te puedes volver fuego que quema a todo lo que está alrededor de tu camino en un estado de ira. Nunca se metan con un ariano porque te devolverá con una peor moneda.

7. Sagitario

Tramas, te vengas, eres fácil de provocar e incluso puedes golpear pero en realidad es momentáneo, después se te pasa y lo olvidas. Fin. Es de los signos que más fácil perdona, salvo que hayas cometido una traición de alto calibre.

.

8. Cáncer

Puedes sufrir cuando te hacen daño pero luego te puedes llegar a volver cruel con ideas negras por tu cabeza. Puedes ser bastante malo si te hieren.

9. Virgo

Mientras no se atrevan a jugar con lo que es tuyo, no salta la chispa. Es el que mas mantiene la compostura y necesita tanto estar bien con el otro, que es capaz de olvidar cualquier traición y hacer como si nada. Es un signo naturalmente servicial, que quiere que los demás se sientan bien. No tolera las malas vibras.

10. Tauro

Eres muy terco y testarudo por eso mismo la gente se rinde contigo y no llegan a pelear.

11. Libra

Mientras no amenacen tu paz no hay problema. Pero eso si, cuidado si lo hacen. De todas formas, su lema es el equilibrio. No suele llevarse mal con la gente.

12. Acuario

Lo tuyo es la buena vibra. Pasas de todo lo que te estresa, los conflictos no van contigo. Paz y amor para todo el mundo. La humanidad tiene que llevarse bien entre sí.