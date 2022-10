Las distintas cualidades que conforman nuestra personalidad se le atribuyen al signo del zodiaco al cual pertenecemos, según el horóscopo chino.

Así como hay algunos de ellos que se destacan del resto por ser los más excéntricos o divertidos, también están los que llamamos “grandes mentirosos”.

Estas personas no solo suelen ganarse varios enemigos con su siniestra personalidad, sino que además siempre están cambiando las versiones de los hechos, para quedar bien para ellos mismos o, peor aún, para generar conflictos entre el resto.

Tienen dos caras.

Estos manipuladores no piensan en nada ni nadie que más que ellos mismos, por lo que se la pasan inventando situaciones o generando disturbios. Algunos de ellos, mienten únicamente por diversión, mientras que otros lo hacen “porque no les queda otra”.

El horóscopo chino nombró a tres signos, o animales, como los más mitómanos del zodiaco. A estas personas, es mejor tenerlos lejos. ¿De quiénes se trata?

Dragón

Aquellos que nacieron en el 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 son completamente irritables, ya que viven inventando falsas situaciones o historias.

Su personalidad arrogante no les permite pensar en el resto, y suelen utilizar su habilidad para engañar a los demás solo para divertirse. Los dragones también son testarudos, por lo que no soportan no obtener lo que quieren.

El signo del Dragón.

Mono

Las personas nacidas en el año del Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932) aman el juego, por lo que pueden utilizar la mentira y el engaño únicamente para divertirse.

Como si esto fuera poco, son sumamente impacientes y perseverantes, y esto los suele llevar a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su cometido.

Muchos los consideran personas hipócritas u oportunistas, a quienes no se les debe creer una palabra de lo que dicen. Creen en lo que sale de la boca del Mono siempre será un error, ya que, aunque sea algo mínimo, algo de mentira habrá.

El signo del Mono.

Caballo

Aquellas personas nacidas en los años 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 o 1930, pertenecen al signo del Caballo.

Uno de los grandes defectos de los caballos es que, al igual que el anterior signo, son personas impacientes, las cuales se vuelven ciegas a la hora de ir por lo que quieren.

Además, suelen cuidar mucho su apariencia, por lo que podrán engañar a los demás para no mostrarse como realmente es. Al Caballo no le importan demasiado los sentimientos del resto; mentirles o manipularlos para conseguir lo que quieren, no les cuesta en absoluto.