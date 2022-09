La astrología es una ciencia que da a conocer determinadas características o energías que rodean a las personas, algunas pueden ser positivas, mientras que otras desearían no llevar consigo. Una de ellas es la mala suerte: según el zodiaco, hay signos a los que todo les tiende a salir mal y parecen vivir en un martes 13. ¡Mirá cuáles y por qué!

¿La suerte existe? Lo cierto es que sí, en muchas ocasiones, logra ser una aliada perfecta para sobrepasar situaciones difíciles y dejarse llevar por este presunto destino. Sin embargo, no todos cargan con ella, sino que hay quienes parecieran estar “salados” o “mufados”, como se conoce en lenguaje popular.

Las posiciones de los planetas y las estrellas en una carta natal pueden inferir en esto y ayudar más a unos signos que a otros. No obstante, no significa que a los perjudicados les salga todo mal (aunque así lo perciban), pero sí suelen atraer situaciones desfavorables o se equivocan en sus decisiones. Como un círculo vicioso, lo que se piensa se construye.

En este nuevo martes 13, donde todos deberían cuidarse de los eventos desafortunados, conocé cuáles son los signos que poseen menos suerte del zodiaco y si estás en la lista.





Estos son los signos con más mala suerte

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de cáncer (22 de junio al 21 de julio) son personas muy perceptivas, que suelen absorber muchas de las energías que los rodean. Sin embargo, suelen ser muy negativos con ellos mismos y creen que todo lo malo les pasa solo a ellos. A penas una situación se corre de su eje, ya su mundo se desmorona. Por ese pensamiento continuo, Cáncer suele atraer la mala suerte y se queda cómodo en ella, ya que le sirve como un escudo para no accionar.

Capricornio

En este caso, se trata de un signo de tierra (22 de diciembre al 20 de enero). Para las personas capricornianas, lo tangible es lo único real porque no suelen creer en nada místico o espiritual. Sin embargo, los vas a escuchar en una o más ocasiones hablar de que están “mufados” o que la suerte no los acompaña porque no surge ninguna situación alterna que los beneficie. Al igual que cáncer, la manifestación inconsciente hace que terminen por atraer lo negativo. O mismo, no dejan entrar aquello que podría ser próspero para ellos.

Piscis

Por último, están las y los piscianos (20 de febrero al 20 de marzo). Si bien son de las personas más místicas y perceptivas según la astrología, en este caso no se trata de su fuerza de atracción, sino más bien su carácter despistado. Se trata del signo más colgado del zodiaco, su poca atención en las cosas diarias y su mente dispersa puede provocar diferentes accidentes asociados a la mala suerte, pero en realidad se trata de distracción.