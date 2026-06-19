Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 19 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCIÓN

¡Alerta de resfrío y gripe! Estos signos del zodiaco deben cuidarse un poco más durante el invierno

Según el horóscopo, hay ciertos signos del zodiaco que presentan mayor sensibilidad en las vías respiratorias, por lo que deben extremar los cuidados para evitar resfríos, gripes o cuadros más complejos.

LBarrios
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Con la llegada del frío, las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse y afectan a gran parte de la población. Sin embargo, desde la astrología advierten que algunas personas pueden ser más propensas que otras a sufrir este tipo de afecciones, debido a las características propias de su signo zodiacal.

En este sentido, el horóscopo señala que hay ciertos signos que deben prestar especial atención a su salud durante esta época del año, ya que su organismo podría verse más vulnerable ante virus y cambios climáticos.

Predicción del horóscopo: los tres signos que deben cuidar al máximo sus vías respiratorias

  • Géminis: el punto crítico en los pulmones

En el caso de Géminis, la advertencia es clara. Desde la astrología, este signo rige los pulmones, los bronquios y los brazos, lo que lo posiciona como uno de los más vulnerables en términos respiratorios. Su naturaleza de aire implica una energía en constante movimiento, pero esa misma dinámica puede generar una sobrecarga en el sistema respiratorio.

A esto se suma un factor conductual: las personas de Géminis suelen llevar un ritmo de vida acelerado, con mucha interacción social y exposición al exterior. Esto puede derivar en descuidos, como no abrigarse lo suficiente o no prestar atención a los cambios de temperatura. Un resfrío leve, en estos casos, puede agravarse rápidamente si no se toman las precauciones necesarias.

Géminis, Cáncer y Piscis deberán extremar los cuidados durante el invierno para evitar resfríos, gripes o cuadros complejos en las vías respiratorias.&nbsp;
Géminis, Cáncer y Piscis deberán extremar los cuidados durante el invierno para evitar resfríos, gripes o cuadros complejos en las vías respiratorias. 

  • Cáncer: el pecho y la somatización emocional

Para Cáncer, la sensibilidad respiratoria está estrechamente vinculada a su mundo emocional. Este signo rige el pecho, el busto y el estómago, y suele manifestar físicamente aquello que le ocurre a nivel interno.

Las personas cancerianas tienden a somatizar el estrés, la angustia o los conflictos familiares, lo que puede traducirse en una baja de defensas. Esto las vuelve más propensas a desarrollar síntomas como tos nerviosa, congestión o alergias. En este caso, el cuidado de las vías respiratorias no solo depende de factores externos, sino también de lograr un equilibrio emocional.

  • Piscis: defensas bajas y alta sensibilidad al entorno

Piscis completa la lista de los signos que deben extremar cuidados durante el invierno. Si bien este signo está asociado al sistema linfático y no directamente a las vías respiratorias, su relación con las defensas del organismo lo vuelve especialmente vulnerable.

Su naturaleza empática y sensible hace que absorba con facilidad tanto el ambiente como los agentes externos, incluyendo virus. En espacios cerrados o con poca ventilación, las personas piscianas tienen más probabilidades de contraer enfermedades respiratorias como gripe o laringitis.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Astrología