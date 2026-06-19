¡Alerta de resfrío y gripe! Estos signos del zodiaco deben cuidarse un poco más durante el invierno

Con la llegada del frío, las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse y afectan a gran parte de la población. Sin embargo, desde la astrología advierten que algunas personas pueden ser más propensas que otras a sufrir este tipo de afecciones, debido a las características propias de su signo zodiacal.

En este sentido, el horóscopo señala que hay ciertos signos que deben prestar especial atención a su salud durante esta época del año, ya que su organismo podría verse más vulnerable ante virus y cambios climáticos.

Predicción del horóscopo: los tres signos que deben cuidar al máximo sus vías respiratorias

Géminis: el punto crítico en los pulmones

En el caso de Géminis, la advertencia es clara. Desde la astrología, este signo rige los pulmones, los bronquios y los brazos, lo que lo posiciona como uno de los más vulnerables en términos respiratorios. Su naturaleza de aire implica una energía en constante movimiento, pero esa misma dinámica puede generar una sobrecarga en el sistema respiratorio.

A esto se suma un factor conductual: las personas de Géminis suelen llevar un ritmo de vida acelerado, con mucha interacción social y exposición al exterior. Esto puede derivar en descuidos, como no abrigarse lo suficiente o no prestar atención a los cambios de temperatura. Un resfrío leve, en estos casos, puede agravarse rápidamente si no se toman las precauciones necesarias.

Géminis, Cáncer y Piscis deberán extremar los cuidados durante el invierno para evitar resfríos, gripes o cuadros complejos en las vías respiratorias.

Cáncer: el pecho y la somatización emocional

Para Cáncer, la sensibilidad respiratoria está estrechamente vinculada a su mundo emocional. Este signo rige el pecho, el busto y el estómago, y suele manifestar físicamente aquello que le ocurre a nivel interno.

Las personas cancerianas tienden a somatizar el estrés, la angustia o los conflictos familiares, lo que puede traducirse en una baja de defensas. Esto las vuelve más propensas a desarrollar síntomas como tos nerviosa, congestión o alergias. En este caso, el cuidado de las vías respiratorias no solo depende de factores externos, sino también de lograr un equilibrio emocional.

Piscis: defensas bajas y alta sensibilidad al entorno

Piscis completa la lista de los signos que deben extremar cuidados durante el invierno. Si bien este signo está asociado al sistema linfático y no directamente a las vías respiratorias, su relación con las defensas del organismo lo vuelve especialmente vulnerable.

Su naturaleza empática y sensible hace que absorba con facilidad tanto el ambiente como los agentes externos, incluyendo virus. En espacios cerrados o con poca ventilación, las personas piscianas tienen más probabilidades de contraer enfermedades respiratorias como gripe o laringitis.