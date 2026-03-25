Alerta del horóscopo chino: los 3 signos que enfrentarán "caos y pérdidas" en el cierre de marzo

El cierre de marzo llega con predicciones críticas del horóscopo chino. Esta semana, del lunes 23 al domingo 29, exige vigilancia extrema para evitar pérdidas de plata y peleas familiares que pueden arruinar el mes.

Este año no es para tibios. Estamos bajo la influencia del Caballo de Fuego, un evento que ocurre solo cada 60 años y se caracteriza por una intensidad descontrolada.

Representa la libertad absoluta, pero también una impulsividad que puede terminar en desastre. Por eso, la energía está en su punto más alto y cualquier chispa puede desatar un incendio laboral o sentimental en los signos.

Los tres signos "bajo la lupa", según el horóscopo chino





Búfalo : se vienen gastos inesperados y cortocircuitos en el hogar. La estabilidad se rompe por imprevistos financieros. Amuleto : usá una obsidiana para frenar la envidia.

Caballo : es momento de dejar de resistirse. Aparecen obstáculos para obligarte a cambiar de rumbo. Si no te adaptás, el caos será total . Objeto de poder : vela roja.

Serpiente: ojo con la autoestima. Vas a enfrentar decisiones difíciles y, si dudás, el retroceso emocional será fuerte. Aliado: jade verde.

El cierre de marzo llega con predicciones críticas para el zodiaco oriental.

Predicciones para el resto del zodiaco





Aunque la energía es pesada, estos signos la llevan mejor si mantienen la calma:

Dragón : no pierdas el foco. Una figura de dragón dorado potenciará tu liderazgo.

Perro : adaptarse o sufrir. El uso de una cruz te ayudará a conservar la paz interior.

Cerdo: inicio de semana lento que da bronca. Un elefante con la trompa hacia arriba es la solución.

Amuletos para "blindar" tu energía





Antes de que termine marzo, estos elementos no pueden faltar en tu cartera o mesa de luz: