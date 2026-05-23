Horóscopo chino: qué signos reciben noticias transformadoras y se renuevan en mayo

El tramo final de mayo se despliega bajo la influencia de la Serpiente en el horóscopo chino, un período que representa introspección estratégica, despojo y una transmutación implacable.

La dinámica de este ciclo exige mudar la piel vieja para permitir el surgimiento de una perspectiva más auténtica en el entorno cotidiano.

Además, la activación del tránsito de Mercurio en Géminis potencia la comunicación abierta y la necesidad de manifestar aquello que permanece oculto. Esta configuración genera movimientos disruptivos, pero necesarios en el tablero astral durante las jornadas actuales.

La distribución de las fuerzas energéticas en el zodiaco





Signos que reciben noticias y transformaciones directas





El último tramo del mes acelera los acontecimientos para determinados signos, exponiendo verdades latentes y activando aquellos acuerdos que permanecían postergados.

Los nativos de Escorpio experimentan una conversación o noticia que clarifica una situación ambigua de larga data, exhibiendo la forma real de los proyectos iniciados durante el período.

Por su parte, el signo de Tauro aprovecha un favorable tránsito de Venus para cerrar acuerdos comerciales, formalizar vínculos afectivos y expresar demandas individuales con determinación.

Asimismo, las personas de Acuario atraviesan un proceso de reestructuración debido a la tensión entre Urano y Saturno, lo que demanda aceptar los cierres de ciclos y asimilar las nuevas condiciones de vida.

Finalmente, el signo de la Serpiente brilla con luz propia durante su propio mes de regencia, encontrando el escenario ideal para tomar decisiones audaces sin descuidar el agotamiento físico.

Qué pasará en la vida de cada signo en este último tramo del mes de la Serpiente.

Signos que entran en fase de desapego para avanzar





La energía del período obliga a ciertos sectores del zodiaco a procesar las cargas acumuladas y liberar espacio mental para permitir la llegada de lo nuevo.

El ingreso de la Luna en Cáncer abre una ventana de claridad emocional donde la intensidad de los sentimientos funciona como información valiosa para identificar los puntos de dolor.

A la par, las personas de Piscis y Virgo enfrentan la necesidad de soltar expectativas desgastadas, vínculos improductivos o facetas de la propia personalidad, rompiendo dinámicas basadas únicamente en la costumbre.

Pausa estratégica





Un grupo de signos transita el cierre de mayo en una frecuencia de menor exposición exterior, acumulando recursos y templanza para los desafíos del próximo mes.

Los nativos de Aries, Sagitario, Libra, Géminis, Leo y Capricornio experimentan un período de asentamiento donde los proyectos no entran en parálisis, sino en un procesamiento interno necesario.

La recomendación para estos perfiles apunta a evitar los cierres forzados, descansar de forma deliberada y preparar el terreno para la reactivación del calendario astrológico en junio.