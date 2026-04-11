Cuidado con quién te casas: los signos de mujeres más infieles del zodíaco

En el mundo de la astrología, cada signo del zodíaco tiene características que influyen en la forma en que las personas se vinculan afectivamente.

Mientras algunos perfiles zodiacales se destacan por su lealtad y estabilidad, otros suelen generar más controversia por sus actitudes dentro de una relación.

En este contexto, hay ciertos rasgos que, según el imaginario popular, pueden asociarse a comportamientos más complejos en pareja como la infidelidad.

La forma de amar y vincularse también puede estar marcada por el signo.

Matrimonio en alerta: los signos más propensos a engañar a su pareja

1. Géminis

Este signo suele ser vinculado con una personalidad cambiante, lo que puede generar confusión en los vínculos afectivos. Su capacidad de adaptarse a diferentes contextos muchas veces se interpreta como falta de claridad emocional o contradicciones en su forma de actuar.

Además, la necesidad constante de estímulo y novedad puede llevar a situaciones ambiguas dentro de la pareja. La comunicación, que es uno de sus puntos fuertes, también puede volverse un arma de doble filo cuando no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Personalidad versátil que puede generar incertidumbre en la pareja.

2. Escorpio

Se trata de un signo intenso, con emociones profundas y una manera de vincularse muy pasional. Sin embargo, esa misma intensidad puede traducirse en actitudes reservadas o difíciles de interpretar.

Cuando aparece la desconfianza, tiende a manejar la información de forma selectiva, lo que puede generar tensiones. La dificultad para expresar lo que realmente sucede a nivel emocional puede impactar directamente en la estabilidad del vínculo.

Intensidad emocional que puede generar dinámicas complejas.

3. Sagitario

La libertad es uno de los pilares de este signo, lo que muchas veces entra en conflicto con relaciones que requieren constancia o estructura. Su espíritu independiente puede dificultar la permanencia en vínculos tradicionales.

La búsqueda de nuevas experiencias y desafíos puede llevar a priorizar lo personal por sobre lo compartido. Esto puede generar distancia o situaciones poco claras dentro de la pareja.

Espíritu libre que puede chocar con el compromiso.

4. Aries

La impulsividad es una de sus características más marcadas. Este rasgo puede llevar a tomar decisiones sin evaluar del todo las consecuencias dentro de un vínculo.

Su personalidad fuerte y directa puede generar conflictos si no se canaliza de forma adecuada. En algunos casos, esto se traduce en actitudes que afectan la estabilidad emocional de la pareja.

Impulso y determinación que pueden generar tensiones.

5. Libra

Este signo busca el equilibrio y la armonía, pero esa misma característica puede llevar a evitar conflictos a toda costa. En ese intento, pueden aparecer actitudes poco claras o evasivas.

La dificultad para tomar decisiones firmes o enfrentar situaciones incómodas puede generar ambigüedad en el vínculo. Esto, a largo plazo, puede afectar la confianza dentro de la pareja.