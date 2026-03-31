Cuidado: estos signos del zodiaco tendrán mala suerte durante Semana Santa

El horóscopo de esta Semana Santa trae advertencias para varios signos del zodiaco. Según las predicciones, no todos atravesarán días favorables: en algunos casos, la energía no acompañará y podrían surgir situaciones de mala suerte, demoras o dificultades en decisiones importantes.

Durante este período, ciertos signos estarán más expuestos a escenarios complejos, donde la incertidumbre, los imprevistos o la falta de claridad pueden afectar tanto lo personal como lo laboral.

Las recomendaciones generales de la astrología apuntan a evitar decisiones apresuradas, mantener el orden y actuar con cautela frente a situaciones inesperadas.

Los signos que tendrán mala suerte en Semana Santa

Libra

Para las personas de Libra, el principal desafío estará vinculado a la toma de decisiones. Durante estos días, podrían aparecer dudas constantes y dificultades para elegir entre distintas opciones. Esa indecisión puede generar postergaciones y cierta sensación de desorden interno.

Las señales indican que no es un buen momento para tomar decisiones apresuradas. En cambio, se recomienda revisar prioridades, analizar cada alternativa con calma y evitar actuar bajo presión. Si se logra ordenar las ideas, este escenario también puede convertirse en una oportunidad para reorganizar proyectos personales.

Acuario

En el caso de Acuario, la energía de la semana estará marcada por una sensación de estancamiento. Los avances podrían volverse más lentos de lo habitual y no se descartan demoras administrativas o cambios inesperados que obliguen a replantear objetivos.

Frente a este panorama, la clave será no quedarse en la espera. Se aconseja avanzar con pasos concretos, incluso si son pequeños, y no depender de condiciones ideales que pueden tardar en llegar. Mantener el contacto con otras personas y revisar plazos ayudará a evitar que los inconvenientes se acumulen.

Libra, Acuario y Virgo atravesarán días complicados durante la Semana Santa, por lo que el horóscopo señala que con paciencia y orden es posible atravesar el período sin consecuencias mayores.

Virgo

Por su parte, Virgo podría enfrentar una serie de obstáculos menores que, si bien no serán determinantes, demandarán mayor esfuerzo. Tareas que parecen simples podrían volverse más complejas, y ciertos detalles requerirán más tiempo del esperado.

En este contexto, la recomendación es sostener la constancia y evitar caer en el perfeccionismo excesivo, que podría ralentizar aún más el ritmo. Planificar, organizar y, cuando sea necesario, delegar responsabilidades serán herramientas clave para atravesar la semana sin mayores complicaciones.