Alerta horóscopo 2026: la dura advertencia para estos 3 signos en el cierre de marzo

En este picante cierre de marzo, el horóscopo lanza una alerta roja para tres signos que están con la guardia baja. La influencia astral indica que están dejando que otros tomen las riendas de sus decisiones, un error que puede costarles el laburo o la pareja en este explosivo año.

Si sos de los elegidos, poné mucha atención: todavía estás a tiempo de recuperar el mando y mandar a los opinólogos a otra parte antes de que arranque abril.

Aries: cortá con los consejos que te hunden

Estás pasando por un momento de sensibilidad que no es propio de vos. Te estás dejando influenciar por gente que habla mucho pero sabe poco. Aries, no todos los comentarios son para ayudarte; algunos solo buscan limitarte porque te tienen envidia.

En el amor, ojo con las tentaciones pasajeras. Estás vulnerable y podrías mandar a la basura una relación seria por un "touch and go" que no vale nada. Recuperá tu independencia antes de que sea tarde.

Capricornio: el laburo está en juego

En lo profesional, estás en una encrucijada. El problema es que estás dejando que gente cercana elija el camino que solo vos tenés que liderar. Si delegás estas decisiones, el fracaso va a ser tu única responsabilidad. Nadie sabe mejor que vos hacia dónde ir.

Además, venís de un rechazo sentimental que te dejó dudando de todo. No permitas que esa decepción te frene en el laburo. Sacudite la mala onda, recuperá la confianza y metele garra a tus proyectos.

El horóscopo lanza una alerta roja para tres signos que están con la guardia baja.

Libra: reaccioná ahora o perdés todo

Por querer evitar el conflicto, te estás dejando pisar. Esa falta de iniciativa en el trabajo te va a pasar factura pronto. Hay oportunidades que están pasando frente a tus ojos y, por no "hacer ruido", las estás perdiendo.

En tus relaciones, estás actuando con una indiferencia que no es real. Hay alguien que se quiere comunicar con vos, pero te hacés el distraído. Valorá lo que tenés enfrente antes de que esa persona se canse y se mande a mudar. Implicate más.

Amuletos de protección: cómo blindar tu suerte

Para que la mala onda no te toque en estos últimos días de marzo, es fundamental usar un escudo energético. Estos son los elementos clave: