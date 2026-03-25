Horóscopo: los 4 signos del zodíaco que tendrán una racha positiva a fines de marzo
Acuario, Libra, Tauro y Leo entran en una etapa favorable que se extenderá hasta abril con mejoras en creatividad, vínculos, finanzas y reconocimiento profesional.
Acuario, Libra, Tauro y Leo son los cuatro signos que protagonizarán un cambio de racha en los últimos días de marzo. Cada uno en un área distinta: desde oportunidades económicas hasta reconocimiento y vínculos fortalecidos.
El inicio de la luna llena en Géminis, desde el 24 de marzo, activa las energías vinculadas a la comunicación y abre una ventana de buenas oportunidades para este grupo de signos según el horóscopo.
La racha positiva se extiende hacia abril y representa una ventana concreta para aprovechar lo que cada signo tiene pendiente.
Los 4 signos favorecidos a fines de marzo
Acuario (20 de enero - 18 de febrero) Las ideas que estaban postergadas empiezan a tomar forma. Es una etapa de mayor creatividad y visión a futuro: buen momento para retomar proyectos que quedaron en pausa.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Se abre una etapa de equilibrio en las relaciones interpersonales. Mejora la capacidad de diálogo y de acuerdos, lo que permite cerrar temas pendientes con mayor fluidez.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo) El foco está en las finanzas. Se presentan decisiones económicas acertadas que pueden traducirse en mayor estabilidad e ingresos. Buen momento para analizar opciones con calma.
Leo (23 de julio - 22 de agosto) Etapa de reconocimiento y seguridad personal. Los últimos días de marzo traen oportunidades para destacarse en el área profesional y mostrar lo que saben hacer.