Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 25 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ASTROLOGIA

Horóscopo: los 4 signos del zodíaco que tendrán una racha positiva a fines de marzo

Acuario, Libra, Tauro y Leo entran en una etapa favorable que se extenderá hasta abril con mejoras en creatividad, vínculos, finanzas y reconocimiento profesional.

SGorostiaga

Acuario, Libra, Tauro y Leo son los cuatro signos que protagonizarán un cambio de racha en los últimos días de marzo. Cada uno en un área distinta: desde oportunidades económicas hasta reconocimiento y vínculos fortalecidos.

El inicio de la luna llena en Géminis, desde el 24 de marzo, activa las energías vinculadas a la comunicación y abre una ventana de buenas oportunidades para este grupo de signos según el horóscopo.

La racha positiva se extiende hacia abril y representa una ventana concreta para aprovechar lo que cada signo tiene pendiente. 

Los 4 signos favorecidos a fines de marzo 

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) Las ideas que estaban postergadas empiezan a tomar forma. Es una etapa de mayor creatividad y visión a futuro: buen momento para retomar proyectos que quedaron en pausa

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Se abre una etapa de equilibrio en las relaciones interpersonales. Mejora la capacidad de diálogo y de acuerdos, lo que permite cerrar temas pendientes con mayor fluidez.

Los signos del zodíaco que contarán con una buena racha a fines de marzo.
Los signos del zodíaco que contarán con una buena racha a fines de marzo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo) El foco está en las finanzas. Se presentan decisiones económicas acertadas que pueden traducirse en mayor estabilidad e ingresos. Buen momento para analizar opciones con calma. 

Leo (23 de julio - 22 de agosto) Etapa de reconocimiento y seguridad personal. Los últimos días de marzo traen oportunidades para destacarse en el área profesional y mostrar lo que saben hacer.

Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

Últimas noticias de Horóscopo