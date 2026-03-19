Los signos más infieles del zodíaco: quiénes tienen más chances de engañar

Géminis, Sagitario y Aries aparecen como los signos con mayor tendencia a la infidelidad según la astrología, principalmente por su personalidad impulsiva y su búsqueda constante de estímulos.

Aunque cada persona es distinta, el horóscopo marca ciertos rasgos que pueden influir en cómo se viven las relaciones.

Un grupo de signos del zodíaco fue catalogado como los más infieles.

GÉMINIS: SE ABURRE RÁPIDO

Las personas de Géminis (21 de mayo al 20 de junio) necesitan movimiento y novedad constante.

Cuando caen en la rutina, pueden buscar nuevas experiencias por fuera de la pareja.

SAGITARIO: AMANTE DE LA LIBERTAD

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre) es aventurero y poco amigo de las ataduras.

Su necesidad de explorar lo lleva a veces a cruzar límites en una relación.

ARIES: IMPULSIVO Y PASIONAL

Aries (21 de marzo al 19 de abril) actúa muchas veces sin pensar.

Si la relación pierde intensidad, puede tomar decisiones apresuradas y caer en una infidelidad.

POR QUÉ ESTOS SIGNOS TIENDEN A ENGAÑAR

El factor común es la impulsividad y la dificultad para sostener vínculos estables cuando aparece la rutina.

La búsqueda de emociones nuevas y la intensidad juegan un rol clave en sus decisiones.