Los signos más infieles del zodíaco: quiénes tienen más chances de engañar
Tres signos encabezan el ranking por su impulsividad y dificultad para sostener la rutina en pareja.
Géminis, Sagitario y Aries aparecen como los signos con mayor tendencia a la infidelidad según la astrología, principalmente por su personalidad impulsiva y su búsqueda constante de estímulos.
Aunque cada persona es distinta, el horóscopo marca ciertos rasgos que pueden influir en cómo se viven las relaciones.
GÉMINIS: SE ABURRE RÁPIDO
Las personas de Géminis (21 de mayo al 20 de junio) necesitan movimiento y novedad constante.
Cuando caen en la rutina, pueden buscar nuevas experiencias por fuera de la pareja.
SAGITARIO: AMANTE DE LA LIBERTAD
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre) es aventurero y poco amigo de las ataduras.
Su necesidad de explorar lo lleva a veces a cruzar límites en una relación.
ARIES: IMPULSIVO Y PASIONAL
Aries (21 de marzo al 19 de abril) actúa muchas veces sin pensar.
Si la relación pierde intensidad, puede tomar decisiones apresuradas y caer en una infidelidad.
POR QUÉ ESTOS SIGNOS TIENDEN A ENGAÑAR
El factor común es la impulsividad y la dificultad para sostener vínculos estables cuando aparece la rutina.
La búsqueda de emociones nuevas y la intensidad juegan un rol clave en sus decisiones.