Mercurio entra en Cáncer: qué signos serán "inundados" por la nostalgia durante esta etapa

Mercurio entró en Cáncer el 1 de junio y permanecerá en este signo hasta el 9 de agosto, dando inicio a un período en el que las emociones tendrán más protagonismo. Además, entre el 29 de junio y el 23 de julio estará retrógrado, un movimiento que suele traer recuerdos, situaciones pendientes y personas del pasado, por lo que algunos signos podrían sentirse más sensibles y nostálgicos durante las próximas semanas.

En astrología, este planeta está relacionado con la manera en que pensamos, nos comunicamos y procesamos la información. Al transitar por Cáncer, un signo ligado a los afectos y la memoria, las conversaciones y reflexiones tienden a volverse más emocionales.

Mercurio en Cáncer:¿Cuáles son los signos que estarán más melancólicos y nostálgicos?

Durante este tránsito, muchas personas podrían sentir la necesidad de mirar hacia atrás y conectar con emociones que habían quedado guardadas. Será un momento propicio para recordar experiencias importantes, retomar conversaciones pendientes y encontrar nuevas enseñanzas en situaciones del pasado que todavía generan algún impacto emocional.

Cáncer

Con Mercurio transitando por su signo, será uno de los más influenciados por esta energía. Durante las próximas semanas, los recuerdos podrían aparecer de manera constante, especialmente aquellos relacionados con la familia, amistades de larga data o etapas de la vida que dejaron una marca profunda.

Habrá una mayor necesidad de conectar con lo conocido, de volver a lugares que generan seguridad emocional y de revivir momentos que despiertan sentimientos especiales. También será una etapa ideal para reflexionar sobre el camino recorrido y valorar experiencias que ayudaron a construir su identidad.

Piscis

La combinación entre la sensibilidad natural de este signo y la energía emocional de Cáncer favorecerá una conexión muy fuerte con el pasado. Será frecuente que recuerde personas, situaciones o sueños que alguna vez tuvieron un papel importante en su vida.

La nostalgia aparecerá de forma suave pero persistente, invitándolo a revisar recuerdos desde una perspectiva más madura. Muchas emociones que parecían olvidadas podrían resurgir, permitiéndole comprender mejor ciertas decisiones y cerrar asuntos que todavía permanecían abiertos en su interior.

Escorpio

Este tránsito activará una profunda revisión emocional. Habrá una tendencia a pensar en vínculos significativos, conversaciones que quedaron pendientes y experiencias que transformaron su manera de ver la vida. Algunos recuerdos podrían regresar de forma inesperada, despertando sentimientos intensos pero también ofreciendo la posibilidad de sanar viejas heridas.

Será un período para observar el pasado sin juzgarlo, reconocer cuánto ha cambiado con el tiempo y encontrar nuevas respuestas a situaciones que durante mucho tiempo generaron dudas o preguntas sin resolver.



